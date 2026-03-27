Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:25

Все о черносливе — доступном суперфуде: чем полезен, как выбрать, рецепты

Подписывайтесь на нас в MAX

Чернослив — один из тех продуктов, который одинаково уместен и в повседневной кухне, и на праздничном столе. Сладкий, с легкой кислинкой и приятной дымной ноткой, он способен преобразить любое блюдо: от простого салата до изысканного мясного рагу или шоколадного десерта. Но главное — это настоящий суперфуд, который при регулярном употреблении может заметно улучшить самочувствие. Рассказываем, чем полезен чернослив, как не ошибиться при покупке и что с ним готовить, чтобы раскрыть его вкус по-настоящему.

Чем полезен чернослив

Чернослив — это не просто сушеная слива. Это продукт, который человечество научилось делать еще в древности, чтобы сохранить урожай и получать сладость без сахара круглый год. Для его приготовления используют только определенные сорта слив — обычно венгерку, которая славится плотной мякотью и высоким содержанием сахаров. Правильно высушенный чернослив сохраняет почти все полезные свойства свежих плодов, а в чем-то даже превосходит их.

Прежде всего, это природное слабительное. В черносливе много клетчатки и сорбита — натурального сахароспирта, который не полностью усваивается организмом и стимулирует перистальтику кишечника. Многие врачи рекомендуют съедать 5-6 штучек в день при склонности к запорам, и это работает мягче, чем аптечные слабительные.

Чернослив богат антиоксидантами, особенно полифенолами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. По содержанию антиоксидантов сушеные сливы входят в число лидеров среди сухофруктов. В них много калия, который необходим для нормальной работы сердца и сосудов, а также магния, железа, фосфора и витаминов группы В.

Рецепты с черносливом Рецепты с черносливом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важное свойство чернослива — способность укреплять кости. Исследования показывают, что регулярное употребление чернослива может помочь предотвратить остеопороз, особенно у женщин в постменопаузе. Ученые связывают этот эффект с высоким содержанием бора, который помогает удерживать кальций в костях.

И еще один плюс: чернослив может помочь в контроле веса. Несмотря на высокую калорийность (около 240 ккал на 100 граммов), он быстро создает чувство сытости и помогает бороться с тягой к сладкому.

Как выбрать качественный чернослив

Главная проблема при покупке чернослива — химическая обработка. Чтобы сухофрукты имели товарный вид и дольше хранились, недобросовестные производители обрабатывают их диоксидом серы (Е220) и другими консервантами. Такой чернослив выглядит слишком красиво — равномерно черный, блестящий, почти лакированный. Но пользы в нем мало, а для аллергиков и людей с чувствительным желудком он может быть вреден.

Как отличить качественный чернослив?

  • Цвет. Хороший чернослив должен быть не черным, а темно-коричневым, матовым, с легким естественным блеском. Слишком черный, глянцевый цвет — признак обработки глицерином или химикатами.

  • Консистенция. Качественный чернослив упругий, но не жесткий, при нажатии пружинит, но не разваливается. Если сухофрукт слишком сухой и твердый — его пересушили или неправильно хранили. Если слишком мягкий и липкий — возможно, нарушена технология сушки или добавлены увлажнители.

  • Вкус и запах. Настоящий чернослив имеет приятный сладкий вкус с легкой кислинкой и характерным дымным ароматом, если его коптили. Если чувствуется химический запах, привкус бензина или дыма, который бьет в нос, — от покупки лучше отказаться.

  • С косточкой или без? Чернослив с косточкой считается более полезным: косточка препятствует проникновению бактерий внутрь плода, и такой сухофрукт лучше сохраняет свои свойства. Кроме того, в промышленных масштабах для удаления косточки плоды часто дополнительно обрабатывают.

Чем полезен чернослив? Чем полезен чернослив? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как хранить чернослив

Хранить чернослив лучше всего в стеклянной банке с плотной крышкой в прохладном темном месте или в холодильнике. При комнатной температуре он может храниться до 6 месяцев, в холодильнике — до года. Если вы купили чернослив без косточки, храните его в холодильнике, так как он быстрее портится.

Перед использованием чернослив обычно замачивают в горячей воде на 10–15 минут, особенно если он слишком сухой. Это не только размягчает сухофрукт, но и помогает смыть возможные остатки химической обработки. Некоторые рецепты требуют замачивания в чае, соке или алкоголе — это добавляет блюду дополнительные оттенки вкуса.

Что приготовить с черносливом

Чернослив настолько универсален, что его можно добавлять в самые разные блюда: от салатов и горячего до выпечки и десертов. Он одинаково хорош и в соленых, и в сладких сочетаниях.

Салаты с черносливом

  • Классика, которую знают все, — салат со свеклой, черносливом и грецкими орехами. Запеченную или вареную свеклу натирают на терке, чернослив нарезают соломкой, добавляют рубленые орехи, заправляют растительным маслом или постным майонезом. Просто, сытно, очень вкусно.

  • Другой вариант — салат с курицей и черносливом. Отварное куриное филе, чернослив, огурец, яйца, заправка из сметаны или майонеза. Салат получается нежным, сбалансированным, с приятной сладковатой ноткой.

  • Более праздничный вариант — салат с черносливом, грецкими орехами и сыром. Чернослив, орехи, твердый сыр натирают на терке, заправляют майонезом, выкладывают слоями. Сырная соленость, сладость чернослива и ореховая горчинка — идеальное сочетание.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Горячие блюда с черносливом

Чернослив традиционно используют в приготовлении мяса, особенно с говядиной и бараниной.

  • Классический рецепт — говядина или баранина, тушенная с черносливом. Мясо обжаривают с луком, добавляют замоченный чернослив, специи (зира, кориандр, тмин), томатную пасту или гранатовый сок и тушат до мягкости. Сладковатая кислинка чернослива отлично оттеняет насыщенный вкус мяса.

  • В пост чернослив можно использовать в рагу с овощами и бобовыми. Он добавляет глубину и интересную сладковатую ноту, которая делает блюдо более насыщенным.

  • Плов с черносливом и курагой — еще одна классика. Сушеные фрукты добавляют в плов вместе с морковью и луком, они придают рису приятный золотистый оттенок и легкую сладость.

Выпечка и десерты

Чернослив — идеальная начинка для пирогов, булочек и печенья. Он хорошо сочетается с творогом, орехами, яблоками, корицей.

  • Простейший десерт — чернослив, фаршированный грецкими орехами. Чернослив замачивают, удаляют косточку (если она есть), внутрь кладут половинку ореха. Можно полить медом или растопленным шоколадом. Быстро, полезно, красиво.

  • Более сложный вариант — творожная запеканка с черносливом. Творог смешивают с яйцами, манкой, сахаром, добавляют нарезанный чернослив, выпекают в духовке. Получается нежный десерт, который хорош и в горячем, и в холодном виде.

  • Шоколадный пирог с черносливом — вариант для любителей более сложных вкусов. Чернослив замачивают в коньяке или крепком чае, добавляют в шоколадное тесто. Сладость чернослива оттеняет горечь шоколада, а коньяк добавляет глубину.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Соусы и заправки

Чернослив можно добавлять в соусы к мясу или овощам. Размоченный чернослив пробивают блендером с чесноком, кинзой, лимонным соком и небольшим количеством масла — получается пикантная кисло-сладкая заправка, которая хороша к запеченным овощам или мясу на гриле.

Несколько советов

  • Если вы купили чернослив, который кажется слишком сухим, залейте его горячей водой на 15–20 минут — он станет мягче и сочнее. Воду потом можно использовать для компота или коктейля.

  • Если чернослив используется в выпечке, его лучше предварительно обвалять в муке — так он не осядет на дно пирога, а равномерно распределится по тесту.

  • Чернослив отлично сочетается с орехами (грецкими, миндалем, кедровыми), кисломолочными продуктами (йогурт, сметана, творог), зерновыми (рис, булгур, овсянка), специями (корица, имбирь, кардамон, мускатный орех) и алкоголем (коньяк, ром, красное вино).

Чернослив — это продукт, который легко вписать в любой рацион. Он полезен, вкусен и универсален. Им можно перекусить на ходу, добавить в салат, приготовить с мясом или испечь ароматный пирог. Главное — выбрать качественный, без лишней химии, и тогда чернослив станет вашим верным кулинарным союзником.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто
Цена ошибки в логистике: кейсы, которые меняют подход к поставкам
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.