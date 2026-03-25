Ленивая пицца-рулет — сочнее и быстрее оригинала! Очень простой рецепт

Если обычная пицца уже приелась, попробуйте свернуть ее в рулет. Это гениальный формат: начинка остается внутри. Такой перекус удобно брать с собой.

Возьмите 500 г готового дрожжевого теста (покупного или домашнего) и раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Щедро смажьте поверхность 3 ст. л. томатного соуса или кетчупа, отступая от краев по паре сантиметров. Для начинки мелко нарежьте 200 г ветчины или салями, 1 болгарский перец и 5–6 маринованных шампиньонов. Равномерно распределите овощи и мясо по тесту, а сверху посыпьте 200 г тертой моцареллы или любого полутвердого сыра. Для аромата добавьте щепотку сушеного орегано или базилика.

Аккуратно сверните пласт в плотный рулет, начиная с широкого края. Защипните длинный шов и переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте верх рулета 1 взбитым яйцом и сделайте несколько косых надрезов острым ножом — через них будет выходить пар. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Когда корочка станет глянцевой и золотистой, доставайте рулет и дайте ему постоять 5 минут перед нарезкой на порционные кусочки.

Совет: чтобы низ рулета не размок от сочной начинки, перед выпеканием слегка присыпьте тесто под соусом небольшим количеством панировочных сухарей или манной крупы.

