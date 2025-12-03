Нефролог рассказала, к чему приводит переизбыток белка

Избыток белка может вызвать гиперфильтрацию почек, рассказала Pravda.Ru нефролог и диетолог Анна Коробкина. Она отметила, что на ранних стадиях болезни почек могут протекать бессимптомно.

Почки называют тихим и молчаливым органом. Они могут терять свою функцию годами и не вызывать явных симптомов, если мы говорим не в контексте острого пиелонефрита или мочекаменной болезни, а именно хронической почечной недостаточности, — рассказала Коробкина.

Врач порекомендовала регулярно проходить базовые обследования. Она отметила, что значительную часть проблем можно решить еще до возникновения первых симптомов.

Ранее диетолог Наталья Мизинова рассказала, что высокобелковая диета способна привести к развитию остеопороза. По ее словам, критическая ситуация возникает, когда человек увеличивает долю белка в питании, но не повышает потребление жидкости.