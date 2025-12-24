Организация для слежки за российской нефтью попала под удар

Организация для слежки за российской нефтью попала под удар Генпрокуратура признала отслеживающую российскую нефть B4Ukraine нежелательной

Генпрокуратура РФ признала нежелательной голландскую международную организацию Stichting B4Ukraine Foundation, которая отслеживает экспорт российских нефти и газа, а также занимается мониторингом иностранных компаний, оставшихся в России, сообщает пресс-служба ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что цель НКО — усиление санкций против Москвы и ограничение для нее доступа к мировому рынку.

По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что организация также ведет программы и проекты по «дискредитации руководства РФ». Вместе с тем участники фонда ведут расследования с целью усилить санкционное давление на Россию и сотрудничают с другими нежелательными организациями.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что структуры, которые продвигают дискурс «деколонизации России», должны быть признаны нежелательными или экстремистскими. Политик уточнил, что речь идет о культурных учреждениях, а также об общественных объединениях.