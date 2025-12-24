Организация для слежки за российской нефтью попала под удар

Генпрокуратура РФ признала нежелательной голландскую международную организацию Stichting B4Ukraine Foundation, которая отслеживает экспорт российских нефти и газа, а также занимается мониторингом иностранных компаний, оставшихся в России, сообщает пресс-служба ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что цель НКО — усиление санкций против Москвы и ограничение для нее доступа к мировому рынку.
По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что организация также ведет программы и проекты по «дискредитации руководства РФ». Вместе с тем участники фонда ведут расследования с целью усилить санкционное давление на Россию и сотрудничают с другими нежелательными организациями.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что структуры, которые продвигают дискурс «деколонизации России», должны быть признаны нежелательными или экстремистскими. Политик уточнил, что речь идет о культурных учреждениях, а также об общественных объединениях.