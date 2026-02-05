Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:08

Минюст РФ пополнил черный список организаций

Минюст РФ внес в список нежелательных три организации из США, Украины и Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство юстиции России расширило список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. В перечень добавили три иностранные структуры из США, Украины и Италии — «Ответственность за сырую нефть», «Украинская юридическая консультативная группа» и «Ассоциация волонтеров для международной службы». Организации были внесены в него накануне, 5 февраля.

Asociazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI, Association des Volontaires pour le Service International, «Ассоциация волонтеров для международной службы»), Итальянская Республика, <…> Ukrainian Legal Advisory Group («Украинская правовая консультативная группа»), Украина, <…> Crude Accountability Incorporated («Ответственность за сырую нефть»), США, — говорится в перечне ведомства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern (Немецкий союз русскоговорящих родителей). Активность данного объединения направлена на раскол внутри русскоязычной диаспоры в Германии и оказание давления на граждан, поддерживающих позицию РФ.

Россия
Минюст РФ
нежелательные организации
Украина
США
Италия
