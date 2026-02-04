Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern (Немецкий союз русскоговорящих родителей), сообщила пресс-служба ведомства. Активность данного объединения направлена на раскол внутри русскоязычной диаспоры в Германии и оказание давления на граждан, поддерживающих позицию РФ.

Ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, наращивание давления на ту ее часть, которая поддерживает Россию, — отметили в релизе.

По данным Генпрокуратуры, организация финансируется правительством ФРГ и открыто выступает против специальной военной операции, призывая к усилению военной поддержки Киева. Кроме того, объединение занимается реализацией проектов, направленных на дискредитацию руководства России, и сотрудничает с другими структурами, деятельность которых уже признана нежелательной в стране. Представители ведомства также указали на идеологическую направленность работы союза с аудиторией.

Ранее Минюст России включил американскую организацию International Women’s Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Она занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.