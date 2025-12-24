Новый год — 2026
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несколько сотен ботинок викторианской эпохи, предположительно относящихся к XIX веку, выбросило на берег на западе Великобритании, передает BBC. Исторические артефакты обнаружили волонтеры, занимавшимися уборкой пляжных территорий в долине Гламорган на юге Уэльса.

Они могли принадлежать затонувшему итальянскому грузовому судну, которое, как говорят, столкнулось с расположенной неподалеку скалой Таскер-Рок около 150 лет назад, — сказано в материале.

Волонтер Эмма Лампорт сообщила, что только на этой неделе они обнаружили 200 пар обуви на сравнительно небольшом участке. По ее словам, некоторые ботинки прекрасно сохранились.

Ранее в Испании археологи под руководством Леонардо Гарсиа Санхуана из Севильского университета обнаружили одно из самых маштабных погребений эпохи энеолита. Исследователи раскопали массовое захоронение, где вместе с останками примерно 20 человек находилось большое количество украшений. Всего ученые насчитали около 270 тыс. бусин из раковин, камней и костей животных. Захоронение также подтвердило, что древние люди обладали астрономическими познаниями.

Великобритания
история
артефакты
ботинки
