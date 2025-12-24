Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии

Несколько сотен ботинок викторианской эпохи, предположительно относящихся к XIX веку, выбросило на берег на западе Великобритании, передает BBC. Исторические артефакты обнаружили волонтеры, занимавшимися уборкой пляжных территорий в долине Гламорган на юге Уэльса.

Они могли принадлежать затонувшему итальянскому грузовому судну, которое, как говорят, столкнулось с расположенной неподалеку скалой Таскер-Рок около 150 лет назад, — сказано в материале.

Волонтер Эмма Лампорт сообщила, что только на этой неделе они обнаружили 200 пар обуви на сравнительно небольшом участке. По ее словам, некоторые ботинки прекрасно сохранились.

