Испанские археологи обнаружили загадочное захоронение эпохи энеолита

В Испании археологи под руководством Леонардо Гарсиа Санхуана из Севильского университета обнаружили одно из самых богатых и загадочных погребений эпохи энеолита, сообщает ZME Science. Исследователи раскопали массовое захоронение, где вместе с останками примерно 20 человек находилось колоссальное количество украшений. Всего ученые насчитали около 270 тыс. бусин из раковин, камней и костей животных.

Находку сделали на археологическом участке Монтелирио Толос. Захоронение, датированное 2900–2650 годами до н. э., поразило специалистов деталями погребального ритуала. Большая часть обнаруженных останков принадлежала женщинам. Их тела были покрыты киноварью (минерал красного цвета), которая придала останкам ярко-красный оттенок.

Как подсчитала группа исследователей, только на сверление всех бусин потребовалось бы порядка 250 тыс. часов труда. Это говорит о том, что древняя община обладала невероятными богатствами и сложным социальным устройством.

Специалистов особенно заинтересовало погребение одной из женщин. Она лежала в позе «Оранти» — на спине с воздетыми к небу руками, что часто трактуется как жест молитвы и может указывать на ее высокий религиозный статус. Ее одежда представляла собой цельную тунику, сплетенную из десятков тыс. бусин.

Захоронение также демонстрирует глубокие астрономические познания древних людей. Они расположили тело так, чтобы в день летнего солнцестояния солнечный луч попадал прямо на него. Ученые отмечают, что, несмотря на отсутствие прямых параллелей с известными религиями, эта находка открывает окно в уникальную и сложную систему верований, существовавшую почти 5 тыс. лет назад.

Ранее в Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов с раковинами и птичьими костями. Исследование показало, что захоронение датируется IX веком.