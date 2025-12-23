Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:40

Испанские археологи обнаружили загадочное захоронение эпохи энеолита

В Испании археологи обнаружили массовое женское захоронение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Испании археологи под руководством Леонардо Гарсиа Санхуана из Севильского университета обнаружили одно из самых богатых и загадочных погребений эпохи энеолита, сообщает ZME Science. Исследователи раскопали массовое захоронение, где вместе с останками примерно 20 человек находилось колоссальное количество украшений. Всего ученые насчитали около 270 тыс. бусин из раковин, камней и костей животных.

Находку сделали на археологическом участке Монтелирио Толос. Захоронение, датированное 2900–2650 годами до н. э., поразило специалистов деталями погребального ритуала. Большая часть обнаруженных останков принадлежала женщинам. Их тела были покрыты киноварью (минерал красного цвета), которая придала останкам ярко-красный оттенок.

Как подсчитала группа исследователей, только на сверление всех бусин потребовалось бы порядка 250 тыс. часов труда. Это говорит о том, что древняя община обладала невероятными богатствами и сложным социальным устройством.

Специалистов особенно заинтересовало погребение одной из женщин. Она лежала в позе «Оранти» — на спине с воздетыми к небу руками, что часто трактуется как жест молитвы и может указывать на ее высокий религиозный статус. Ее одежда представляла собой цельную тунику, сплетенную из десятков тыс. бусин.

Захоронение также демонстрирует глубокие астрономические познания древних людей. Они расположили тело так, чтобы в день летнего солнцестояния солнечный луч попадал прямо на него. Ученые отмечают, что, несмотря на отсутствие прямых параллелей с известными религиями, эта находка открывает окно в уникальную и сложную систему верований, существовавшую почти 5 тыс. лет назад.

Ранее в Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов с раковинами и птичьими костями. Исследование показало, что захоронение датируется IX веком.

археологи
ученые
захоронения
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»
В Подмосковье активисты пытаются спасти лебедей от смерти
WhatsApp высказался на вводимые в России ограничения
Умеров приехал в Киев после длительного отсутствия и встретился с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.