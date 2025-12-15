В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов с раковинами и птичьими костями, сообщает MIR24.TV. Исследование показало, что захоронение датируется IX веком.

Ученые предполагают, что нашли скелет «свободной и, вероятно, замужней женщины». Она была похоронена в типичном костюме той эпохи, также археологи обнаружили набор украшений.

Две раковины морского гребешка были приложены ко рту женщины. Ученые отмечают, что такие раковины ассоциировались с культом святого Иакова, однако подобных находок до этого не встречалось.

