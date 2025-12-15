Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:56

В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов с раковинами и птичьими костями, сообщает MIR24.TV. Исследование показало, что захоронение датируется IX веком.

Ученые предполагают, что нашли скелет «свободной и, вероятно, замужней женщины». Она была похоронена в типичном костюме той эпохи, также археологи обнаружили набор украшений.

Две раковины морского гребешка были приложены ко рту женщины. Ученые отмечают, что такие раковины ассоциировались с культом святого Иакова, однако подобных находок до этого не встречалось.

Ранее сообщалось, что окаменелость древних людей под названием Little Foot, ранее найденная в Южной Африке, может принадлежать к новому виду гоминидов, который еще не был изучен. Ученые пока не стали официально переквалифицировать находку.

Норвегия
археологи
находки
скелеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыт способ убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ
Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году
В Германии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.