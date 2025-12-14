Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека

Профессор Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда (в центре), выступает во время презентации практически полного скелета австралопитека «Little Foot» в ЮАР, 2017 год

Окаменелость древних людей под названием Little Foot, ранее найденная в Южной Африке, может принадлежать к новому виду гоминидов, который еще не был изучен, сообщает The Guardian со ссылкой на австралийского ученого Джесси Мартина. Он отметил преимущественно различия в области на затылке.

Мы считаем, что это ранее неизвестный, непроверенный вид предка человека, — сказал Мартин.

Ученые пока не стали официально переквалифицировать находку. Сейчас они советуются с коллегами.

Ранее американские и китайские исследователи обнаружили останки древнего ранее неизвестного науке человека. Размеры мозга предположительно нового вида заметно превосходят показатели других представителей гоминидов.

До этого археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.