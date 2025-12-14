Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:04

Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека

The Guardian: окаменелость Little Foot может принадлежать новому виду человека

Профессор Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда (в центре), выступает во время презентации практически полного скелета австралопитека «Little Foot» в ЮАР, 2017 год Профессор Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда (в центре), выступает во время презентации практически полного скелета австралопитека «Little Foot» в ЮАР, 2017 год Фото: Themba Hadebe/AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Окаменелость древних людей под названием Little Foot, ранее найденная в Южной Африке, может принадлежать к новому виду гоминидов, который еще не был изучен, сообщает The Guardian со ссылкой на австралийского ученого Джесси Мартина. Он отметил преимущественно различия в области на затылке.

Мы считаем, что это ранее неизвестный, непроверенный вид предка человека, — сказал Мартин.

Ученые пока не стали официально переквалифицировать находку. Сейчас они советуются с коллегами.

Ранее американские и китайские исследователи обнаружили останки древнего ранее неизвестного науке человека. Размеры мозга предположительно нового вида заметно превосходят показатели других представителей гоминидов.

До этого археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.

археология
история
Австралия
раскопки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.