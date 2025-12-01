День матери
Археологи подняли первые артефакты с затонувшего корабля XVIII века

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Археологи смогли поднять первые артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе», сообщает MIR24.TV. «Святой Грааль кораблекрушений» пошел ко дну с 200 тоннами драгоценных металлов.

Сообщается, что состояние затонувших сокровищ в 2018 году оценили в 18 млрд долларов. В XVIII веке корабль вел флотилию из 18 кораблей с сокровищами из Южной Америки в Европу, однако на галеон напал британский флот.

Найти судно смогли только в 2015 году — корабль нашли ближе к югу от Картахены, на глубине примерно 600 метров. Заявить права на галеон пытались несколько стран, однако, так как судно находилось в водах Колумбии, было решено, что артефакты принадлежат этой стране.

Ранее сообщалось, что в центральной части Турции, неподалеку от древнего поселения Канхасан, археологи обнаружили уникальный артефакт — обсидиановое зеркало, возраст которого составляет около 8500 лет. Предполагается, что оно было создано примерно в 6500 году до нашей эры.

