07 декабря 2025 в 18:01

Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет

В Китае турист нашел более 20 следов динозавров возрастом около 200 млн лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Турист нашел на юго-западе Китая отпечатки динозавров, возраст которых оценивается примерно в 200 млн лет, сообщает China Daily. По данным издания, на каменистой поверхности в провинции Сычуань обнаружили более 20 следов вымерших животных. Группа палеонтологов во главе с доцентом Китайского университета геологических наук в Пекине подтвердила подлинность отпечатков.

Что делает это место особенно ценным, так это то, что по крайней мере в четырех слоях сохранились следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода, — заявил доцент.

Недалеко от отпечатков ученые нашли и фрагменты окаменевшей древесины, в том числе поваленные стволы и сохранившиеся пни. Эти находки позволили получить дополнительные сведения о том, какой была местная экосистема сотни миллионов лет назад.

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса постановил конфисковать у сингапурского бизнесмена Су Бинхая три скелета динозавров стоимостью 12,4 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд рублей). Решение связано с расследованием возможного отмывания денег на сумму 2,5 трлн фунтов (272,5 трлн рублей).

До этого пенсионер нашел окаменелые останки древнего шерстистого носорога в селе Нагольное Белгородской области. Мужчина заметил коренные зубы и кости вымершего животного во время рыбалки. Замдиректора Старооскольского краеведческого музея Елена Андрусенко рассказала, что животное исчезло с континента 14 тысяч лет назад.

Китай
палеонтология
динозавры
следы
археология
