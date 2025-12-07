Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет В Китае турист нашел более 20 следов динозавров возрастом около 200 млн лет

Турист нашел на юго-западе Китая отпечатки динозавров, возраст которых оценивается примерно в 200 млн лет, сообщает China Daily. По данным издания, на каменистой поверхности в провинции Сычуань обнаружили более 20 следов вымерших животных. Группа палеонтологов во главе с доцентом Китайского университета геологических наук в Пекине подтвердила подлинность отпечатков.

Что делает это место особенно ценным, так это то, что по крайней мере в четырех слоях сохранились следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода, — заявил доцент.

Недалеко от отпечатков ученые нашли и фрагменты окаменевшей древесины, в том числе поваленные стволы и сохранившиеся пни. Эти находки позволили получить дополнительные сведения о том, какой была местная экосистема сотни миллионов лет назад.

