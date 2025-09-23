Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:59

Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге

Со стены в Петербурге пропал трилобит возрастом в 500 млн лет

Трилобит Трилобит Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уникальная палеонтологическая достопримечательность Петербурга — окаменелость трилобита возрастом около 500 миллионов лет — бесследно исчезла со стены здания в Графском переулке, на пропажу обратил внимание создатель проекта «Палеогород» Антон Барашенков. Он подчеркнул, что трилобит был единственным в своем роде.

Ну блин, за городом, в любой ямке эти трилобиты под ногами валяются, и покрупнее и посохраннее, собирай не хочу. Но в городе, чтобы вот так из стены торчал целый, с головой и хвостом — он был единственный. Ну как же так!написал Барашенков.

Ранее в Великобритании 12-летний Роуэн Браннан из города Пагхэм во время обычной прогулки с собакой в поле неподалеку от дома нашел фрагмент золотого браслета времен вторжения римской армии на остров. Мама убеждала его выбросить «кусок грязи», но после анализа выяснилось, что находка датируется I веком нашей эры.

До этого сообщалось, что археологи обнаружили в Ленинградской области поселение каменного века, которое датируется IV тысячелетием до н. э. В ходе раскопок обнаружены две жилые территории площадью по 600 квадратных метров, окруженные частоколом.

палеонтология
Cанкт-Петербург
пропажи
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.