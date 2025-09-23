Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге Со стены в Петербурге пропал трилобит возрастом в 500 млн лет

Уникальная палеонтологическая достопримечательность Петербурга — окаменелость трилобита возрастом около 500 миллионов лет — бесследно исчезла со стены здания в Графском переулке, на пропажу обратил внимание создатель проекта «Палеогород» Антон Барашенков. Он подчеркнул, что трилобит был единственным в своем роде.

Ну блин, за городом, в любой ямке эти трилобиты под ногами валяются, и покрупнее и посохраннее, собирай не хочу. Но в городе, чтобы вот так из стены торчал целый, с головой и хвостом — он был единственный. Ну как же так! — написал Барашенков.

