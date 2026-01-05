Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:23

Российские палеонтологи раскрыли тайну гибели мамонтов

Минобрнауки РФ подтвердило теорию гибели мамонтов от минерального голодания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российские ученые косвенно подтвердили теорию вымирания мамонтов из-за минерального голодания — критического недостатка важных химических элементов в рационе животных, рассказали ТАСС в Минобрнауки РФ. Исследование провели ученые Томского государственного университета совместно с коллегами из Эстонии и Финляндии.

Анализ 29 образцов дентина из местонахождений Западной Сибири выявил рекордную концентрацию изотопов азота. Исследования показывают, что большинство мамонтов в конце плейстоцена были серьезно больны из-за нарушения обмена веществ. Особое внимание палеонтологи уделили «минеральному оазису» Волчья Грива в Новосибирской области. Это место привлекало крупных травоядных богатой солями почвой, которую звери ели, чтобы восполнить дефицит нутриентов.

Профессор ТГУ Сергей Лещинский отметил, что изучение древних останков позволяет не только реконструировать прошлое, но и прогнозировать экологические риски для современных млекопитающих. По его словам, выявление причин таких глобальных эпизодов вымирания помогает человечеству подготовиться.

Мы можем на основании комплексных детальных исследований прогнозировать изменения окружающей среды в ближайшем и отдаленном будущем и предположить, какие болезни могут повлечь эти перемены, — сказал профессор.

Открытие ставит точку в спорах о роли климатических изменений в судьбе мамонтов. Хотя потепление трансформировало ландшафты, именно деградация кормовой базы и минеральное истощение почв стали фатальным фактором для вида.

Ранее в Испании археологи нашли одно из самых богатых и загадочных погребений эпохи энеолита. Исследователи раскопали массовое захоронение, где вместе с останками примерно 20 человек находилось колоссальное количество украшений. Всего ученые насчитали около 270 тыс. бусин из раковин, камней и костей животных.

