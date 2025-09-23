Школьник нашел золотой браслет времен Римской империи на прогулке с псом В Великобритании школьник нашел браслет I века во время прогулки с собакой

В Великобритании 12-летний Роуэн Браннан из города Пагхэм во время обычной прогулки с собакой в поле неподалеку от дома нашел фрагмент золотого браслета времен вторжения римской армии на остров. Мама убеждала его выбросить «кусок грязи», но после анализа выяснилось, что находка датируется I веком нашей эры, сообщает Popular Mechanics.

Я все время говорила ему: «Выбрось это, оно грязное», но в этот раз он сохранил это кусок металла металла, убеждённый, что это настоящее золото, — приводит издание слова женщины.

Фрагмент некоторое время пролежал в их доме, пока кто-то из гостей не заинтересовался историей, и не предложил отдать металл на экспертизу. Там догадки мальчика подтвердились: он обнаружил фрагмент золотого браслета, который в Римской империи служил наградой за воинскую доблесть. Артефакт был выкуплен музеем Новиум с помощью специального гранта и теперь занял место в постоянной экспозиции.

