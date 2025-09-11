Захарова нашла одно сходство между ЕС и Римской империей

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе панельной дискуссии «В центре внимания семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос» на ХI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур провела параллель между современным Западом и судьбой Римской империи, передает ТАСС. По ее словам, империя пала не из-за внешних врагов, а из-за внутреннего разложения и подмены традиционных ценностей.

Римская империя была величайшей с точки зрения завоеваний и с точки зрения достижений культуры, и науки, и права. Мы многим этим пользуемся до сих пор, восторгаемся. Но как только были подменены ценности, то варварам оставалось только добить. Варвары не могли взять [империю] тогда, когда эти ценности были сильными и мощными, — сказала дипломат.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что массовый снос памятников на Западе является признаком «прямого варварства». Она связала эти действия с глубоким кризисом, который переживают многие европейские страны, утратившие, в том числе, культурное лидерство.

Кроме того, Захарова констатировала, что ЕС не справился с задачей сохранения единства континента и полностью отказался от риторики о демократических ценностях, что она охарактеризовала как полный провал.