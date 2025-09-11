Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:09

«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы

Захарова назвала прямым варварством уничтожение памятников на Западе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Уничтожение памятников во многих странах Запада указывает на их поворот в сторону «прямого варварства», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что целый ряд европейских государств переживает кризис, связанный с утратой собственного лидерства, в том числе в культурной сфере, передает ТАСС.

Есть еще одно проявление этого кризиса — это уже какое-то сворачивание в сторону прямого варварства. На своей же собственной территории целый ряд западных стран сносят памятники, которые сами же и устанавливали, — поделилась Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что коллективный Запад попытался отменить русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире. Она констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

До этого Захарова заявила, что ненависть ко всему русскому навязана Италии извне, русофобия приводит к проблемам в самой республике. Она высказала мнение, что корни такого отношения к России восходят к временам Второй мировой войны.

Россия
МИД
Мария Захарова
Запад
памятники
