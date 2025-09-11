Уничтожение памятников во многих странах Запада указывает на их поворот в сторону «прямого варварства», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что целый ряд европейских государств переживает кризис, связанный с утратой собственного лидерства, в том числе в культурной сфере, передает ТАСС.

Есть еще одно проявление этого кризиса — это уже какое-то сворачивание в сторону прямого варварства. На своей же собственной территории целый ряд западных стран сносят памятники, которые сами же и устанавливали, — поделилась Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что коллективный Запад попытался отменить русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире. Она констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

До этого Захарова заявила, что ненависть ко всему русскому навязана Италии извне, русофобия приводит к проблемам в самой республике. Она высказала мнение, что корни такого отношения к России восходят к временам Второй мировой войны.