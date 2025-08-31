День знаний — 2025
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии

Захарова: навязываемая Италии русофобия приводит к проблемам в самой республике

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ненависть ко всему русскому навязана Италии извне, русофобия приводит к проблемам в самой республике, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В интервью RT она высказала мнение, что корни такого отношения к России восходят к временам Второй мировой войны.

Все, что тогда переживала Италия, шло, так сказать, с внешней поддержкой. Это не от итальянцев, не от их души, не от их сердца возникло, это было им навязано. Точно так же и сейчас. Навязанная русофобия приводит к издержкам и проблемам в самой Италии, — подчеркнула она.

Захарова добавила, что людям в Италии необходимо иметь доступ к достоверной информации о ситуации вокруг Украины, но эту информацию для них блокируют. Она подчеркнула, что неолиберализм только прикрывается свободой слова.

Ранее офицер разведки Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что русофобия является настоящим психическим заболеванием. По его словам, единственным лекарством от данного недуга может стать гражданская дипломатия.

