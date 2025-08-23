Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Болезнь психики»: в США назвали единственное лекарство от русофобии

Экс-разведчик Риттер назвал дипломатию единственным лекарством от русофобии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Русофобия является настоящим психическим заболеванием, такое мнение в социальной сети Х высказал офицер разведки Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. При этом он выразил уверенность, что единственным лекарством от данного недуга может стать гражданская дипломатия.

Русофобия — это болезнь психики. Гражданская дипломатия — это лекарство, — убежден Риттер.

Он добавил, что сегодня американцы являются хранителями конституционной республики. В связи с этим именно США привлекают должностных лиц к ответственности «за то, что они делают от нашего имени», отметил Риттер.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал позицию Европы главным препятствием, мешающим закончить отмену русской культуры в мире. Он констатировал, что Запад пока не настроен на улучшение отношений.

При этом, как отметил посол России в Италии Алексей Парамонов, в местном обществе многие придерживаются дружелюбной позиции по отношению к россиянам. По его словам, большинство граждан не воспринимают всерьез речи о том, что увеличение военных расходов по указке НАТО необходимо для сдерживания Москвы.

