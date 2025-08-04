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04 августа 2025 в 02:51

«Мало кто верит»: посол раскрыл отношение обычных итальянцев к России

Посол РФ в Италии Парамонов: итальянцы миролюбиво относятся к русским

Город Верона Город Верона Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

В итальянском обществе многие придерживаются дружелюбной позиции по отношению к России, заявил «Известиям» посол РФ в Италии Алексей Парамонов. По его словам, большинство граждан не воспринимают всерьез речи о том, что увеличение военных расходов по указке НАТО необходимо для сдерживания России.

Подавляющее большинство итальянцев придерживаются более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники. <...> Надо сказать, что в Италии мало кто верит, что все это необходимо делать из-за угрозы со стороны РФ, — констатировал дипломат.

Он уточнил, что многие итальянцы уверены: жесткие разногласия между Западом и Россией имеют временный характер. Урегулирование украинского конфликта приведет к быстрому восстановлению отношений, считают жители страны.

Ранее МИД Италии вызвал российского посла в связи с внесением президента Серджо Маттареллы Россией в список авторов русофобских заявлений. МИД России в четверг, 24 июля, открыл раздел сайта с примерами русофобии, где оказался Маттарелла.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Евросоюз превратился в «яро русофобской организации» с реваншистскими настроениями. Руку к такой ситуации приложили «придурковатые» политики из ЕС, которые руководят объединением в последние годы, предположил он.

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Алексей Парамонов
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