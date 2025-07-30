МИД Италии вызвал российского посла в связи с внесением президента Серджо Маттареллы Россией в список авторов русофобских заявлений, говорится в сообщении министерства. МИД России в четверг, 24 июля, открыл раздел сайта с примерами русофобии, где оказался Маттарелла.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых «русофобов», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Антонио Таяни считает внесение президента Маттареллы в список «провокацией против страны и итальянского народа», уточнили в МИД Италии. Глава дипведомства также выразил «институциональную и личную солидарность» главе государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз превратился в «яро русофобскую организацию» с реваншистскими настроениями. По его словам, руку к такой ситуации приложили «придурковатые» политики из ЕС, которые руководят объединением в последние годы.