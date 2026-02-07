Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады

В ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии был показан необычный сюжет. Телеканал Rai1 выпустил в эфир ролик, в котором президент страны Серджо Маттарелла якобы добрался до стадиона «Сан-Сиро» на самом обычном городском трамвае.

В специально снятом видеоролике глава государства спокойно садится в желтый миланский трамвай. Он оказывается среди пассажиров — семей с детьми — а позже к нему присоединяются олимпийские знаменосцы. Президент показан как простой человек: перед выходом у стадиона он подает маленькой девочке оброненную игрушку.

Особой изюминкой стало появление в конце сюжета легенды мотоспорта Валентино Росси в роли вагоновожатого в форменной фуражке. По информации газеты Repubblica, ролик был записан в понедельник вечером 2 февраля и хранился в секрете до последнего момента.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр впервые в истории проходила одновременно на четырех площадках — в Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Такой распределенный формат связан с большими расстояниями между кластерами Игр. Основное действие разворачивалось на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там зрителям представили спектакль, посвященный итальянской культуре.