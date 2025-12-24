В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду

Россия незамедлительно и жестко ответит в случае ударов НАТО по Калининградской области, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Эксперт прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Альянса генерала Кристофера Донахью, который допустил возможность обесточивания региона.

Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт, — сказал Риттер.

Он также отметил, что подобные заявления представителей военного командования западных стран свидетельствуют о стремлении европейских государств к эскалации и намеренном усилении напряженности в отношениях с Россией.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказал мнение, что Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. По его словам, слово «Калининград» может стать последним, которое произнесут европейские лидеры.

Кроме того, британские журналисты заявили, что слова президента России Владимира Путина о беспрецедентной эскалации в случае блокады Калининграда вызвали панику на Западе. По оценке издания, эти заявления четко обозначили красные линии Москвы в условиях роста напряженности с западными странами.