Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:07

В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду

Риттер заявил о жестком ответе России на возможный удар НАТО по Калининграду

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия незамедлительно и жестко ответит в случае ударов НАТО по Калининградской области, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Эксперт прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Альянса генерала Кристофера Донахью, который допустил возможность обесточивания региона.

Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт, — сказал Риттер.

Он также отметил, что подобные заявления представителей военного командования западных стран свидетельствуют о стремлении европейских государств к эскалации и намеренном усилении напряженности в отношениях с Россией.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказал мнение, что Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. По его словам, слово «Калининград» может стать последним, которое произнесут европейские лидеры.

Кроме того, британские журналисты заявили, что слова президента России Владимира Путина о беспрецедентной эскалации в случае блокады Калининграда вызвали панику на Западе. По оценке издания, эти заявления четко обозначили красные линии Москвы в условиях роста напряженности с западными странами.

Скотт Риттер
НАТО
США
Россия
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевод «королевы марафонов» замедлил работу исправительной колонии
В Госдуме высказались о гибели сотрудников ДПС в Москве
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.