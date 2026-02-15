Россия с первых дней специальной военной операции установила тотальный контроль над поставками вооружений Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале. По его словам, Москва получила доступ к данным о производстве, логистике и планах НАТО, что дало ей стратегическое преимущество.

Риттер отметил, что российские военные отслеживают не только перемещение оружия на Украину, но и проникают в цепочки поставок, производственные процессы и даже залы заседаний, где принимаются решения. Это позволяет РФ иметь полное представление о возможностях и намерениях Альянса.

И вся эта ситуация с поставками на Украину, свидетельствует о том, что русские следили за этим с самого первого дня. Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО, они разрушили Европу, они разрушили Соединенные Штаты, — указал Риттер.

В результате боеприпасы, попадающие на передовую, сразу уничтожаются. Эксперт подчеркнул, что Россия мастерски переиграла США и Европу в этом противостоянии.

Ранее Риттер сообщил, что Украина сможет оправиться только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.