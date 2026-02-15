Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 05:36

«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада

Экс-разведчик Риттер: Россия переиграла Запад в вопросе поставок Украине оружия

155-миллиметровые снаряды для поставки на Украину 155-миллиметровые снаряды для поставки на Украину Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия с первых дней специальной военной операции установила тотальный контроль над поставками вооружений Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале. По его словам, Москва получила доступ к данным о производстве, логистике и планах НАТО, что дало ей стратегическое преимущество.

Риттер отметил, что российские военные отслеживают не только перемещение оружия на Украину, но и проникают в цепочки поставок, производственные процессы и даже залы заседаний, где принимаются решения. Это позволяет РФ иметь полное представление о возможностях и намерениях Альянса.

И вся эта ситуация с поставками на Украину, свидетельствует о том, что русские следили за этим с самого первого дня. Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО, они разрушили Европу, они разрушили Соединенные Штаты, — указал Риттер.

В результате боеприпасы, попадающие на передовую, сразу уничтожаются. Эксперт подчеркнул, что Россия мастерски переиграла США и Европу в этом противостоянии.

Ранее Риттер сообщил, что Украина сможет оправиться только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

Скотт Риттер
поставки
выигрыши
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Испанский педагог рассказал об отношении европейцев к России
В Кремле напомнили, какую роль сыграл Запад в нынешней ситуации на Украине
Дмитриев призвал Запад к диалогу на фоне панических настроений населения
«Осудили»: на Западе сделали вывод после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Раскрыт алгоритм действий в случае резкого роста платы за ЖКХ
Биография, личная жизнь, скандалы: как живет Анна Уколова
Атака ВСУ вызвала пожар на резервуаре с нефтепродуктами под Краснодаром
«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине
Стало известно, как США могут «душить» Иран перед переговорами
«Они настоящие»: Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах
Запои, избиение возлюбленной, Полищук: куда пропал актер Алексей Макаров
Рубио и Зеленский «сверили часы» по обороне и экономике
В РПЦ пояснили, что верующим запрещено есть в масленичную неделю
«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине
«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
В ОП озвучили, чем грозит нерадивым родителям неуплата алиментов
В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.