30 января 2026 в 02:25

«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины

Военспец Риттер назвал переговоры с Россией началом капитуляции Украины

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Украина оказалась в безвыходной ситуации на переговорах с Россией из-за потери поддержки со стороны Запада и военного давления, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале. Это приближает политический крах Киева, добавил эксперт.

В Европе намечается сдвиг в подходе к конфликту, из-за чего Украина теряет свое значение, резюмировал он. Киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, по его оценке, полностью дискредитированы. Риттер утверждает, что наращивание российской военной мощи стало ключевым преимуществом за столом переговоров, поставив Украину перед жесткой реальностью.

Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы. <…> Зеленский сейчас никто. <…> Даже украинцы говорят: «Еще одно нападение, и все кончено». <…> Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет, — подчеркнул Риттер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что президент Украины будет стараться повышать ставки в ходе переговоров с РФ и не пойдет на капитуляцию из-за поддержки стран НАТО. По его словам, именно осознание этой помощи со стороны Альянса определяет жесткую позицию Киева.

