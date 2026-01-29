Президент Украины Владимир Зеленский будет стараться повышать ставки в ходе переговоров с РФ и не пойдет на капитуляцию из-за поддержки стран НАТО, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, именно осознание этой помощи со стороны Альянса определяет жесткую позицию Киева.

За спиной Зеленского остается блок НАТО, пусть с существенными внутренними противоречиями, в том числе по украинскому досье, но тем не менее это крупнейший военно-политический блок. Если мы говорим об Альянсе, то это страны с сильными экономиками, существенными финансовыми и военными возможностями. Поэтому, конечно, Зеленский к капитуляции в этих условиях не готов. Поддержка Запада у него сохраняется. И, понимая это, он, конечно, будет стараться повышать ставки в ходе переговорного процесса с РФ, — пояснил Новиков.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Зеленский не может прекратить конфликт с Россией, так как его политика основана на западной помощи и коррупции с откатами. По его словам, в случае попыток завершения украинского кризиса Запад поставит в Киеве своего «более послушного кандидата».