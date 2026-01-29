Президент Украины Владимир Зеленский не может прекратить конфликт с Россией, так как его режим основан на западной помощи и коррупции с откатами обратно на Запад, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, в случае попыток завершения конфликта, Запад поставит в Киеве более сговорчивого кандидата для продолжения коррупционных схем.

Зеленский в первую очередь рассчитывает на западную помощь, которую, как известно, систематически разворовывают. Значительная часть присвоенных средств идет на пользу тем, кто эти средства выделяет на Западе; по сути они работают не столько «в свой карман», сколько в карманы всевозможных «Байденов», «Мерцев» и прочих фон дер Ляйен. Если Зеленский перестанет создавать новые поводы для такого «казнокрадства», Запад может снять его и поставить более послушного кандидата, — сказал Вассерман.

Он отметил, что кандидатура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного рассматривается как британская ставка, но у разных сторон на Западе свои варианты марионеток, и пока они не договорились между собой, Зеленский сохраняет свою позицию.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина в настоящий момент не готова к содержательным переговорам о мире, и изменение этой позиции возможно лишь при осознании украинскими властями неизбежности военного поражения. По его мнению, нынешняя логика действий Киева исключает добровольный отказ от продолжения конфликта.