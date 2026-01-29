Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:55

В Госдуме объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт с Россией

Депутат Вассерман: Зеленский потеряет власть в случае завершения конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не может прекратить конфликт с Россией, так как его режим основан на западной помощи и коррупции с откатами обратно на Запад, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, в случае попыток завершения конфликта, Запад поставит в Киеве более сговорчивого кандидата для продолжения коррупционных схем.

Зеленский в первую очередь рассчитывает на западную помощь, которую, как известно, систематически разворовывают. Значительная часть присвоенных средств идет на пользу тем, кто эти средства выделяет на Западе; по сути они работают не столько «в свой карман», сколько в карманы всевозможных «Байденов», «Мерцев» и прочих фон дер Ляйен. Если Зеленский перестанет создавать новые поводы для такого «казнокрадства», Запад может снять его и поставить более послушного кандидата, — сказал Вассерман.

Он отметил, что кандидатура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного рассматривается как британская ставка, но у разных сторон на Западе свои варианты марионеток, и пока они не договорились между собой, Зеленский сохраняет свою позицию.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина в настоящий момент не готова к содержательным переговорам о мире, и изменение этой позиции возможно лишь при осознании украинскими властями неизбежности военного поражения. По его мнению, нынешняя логика действий Киева исключает добровольный отказ от продолжения конфликта.

СВО
Украина
блэкаут
удары по Украине
коррупция
Анатолий Вассерман
