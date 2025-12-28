Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:30

Самарский министр призвал не звонить в скорую при температуре под 40

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов призвал заболевших жителей региона с температурой тела ниже 40 градусов не звонить в скорую помощь. Так он ответил на обращение одного из граждан в эфире Центра управления регионом. Мужчина посетовал, что два часа прождал медиков с температурой 39,8 градуса.

Подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой — это выезжать на те вызовы, которые являются экстренными, — подчеркнул Орлов.

Пациентам с повышенной температурой он рекомендовал обращаться в поликлиники по месту жительства. Также горожане могут обратиться в одну из 137 неотложных бригад, работающих с восьми часов утра до восьми вечера, резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что житель города Котельники Московской области умер, потому что скорая помощь не смогла подъехать к дому — проезд был перекрыт машинами, припаркованными во втором и третьем рядах. Фельдшеру и неравнодушным свидетелям пришлось нести мужчину около 200 метров на куске брезента, чтобы доставить его в машину.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все машины скорой помощи в городе заменят на новые в течение двух лет. Они оснащены современным оборудованием, включая дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и реанимационные наборы.

