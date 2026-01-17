Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали

В России установили норматив прибытия скорой помощи — время доезда до пациента не должно превышать 20 минут, следует из утвержденного правительством документа. Всегда ли бригады скорой укладываются в этот норматив, изменился ли он с прошлого года?

Как быстро должна приезжать скорая помощь

Положение в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы не отличается от документа 2025 года и дословно его повторяет: «Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова».

Сохранены и положения, позволяющие уточнять этот норматив в территориальных программах, учитывающих местные особенности — климатические и географические нюансы, транспортную доступность, плотность населения.

В пресс-службе Минздрава России ранее сообщили, что организация и оказание скорой медицинской помощи в регионах являются предметом особого внимания со стороны ведомства. Время доезда бригады с момента вызова Минздрав назвал ключевым, базовым параметром.

«Минздрав России, анализируя данные государственной статистической отчетности, не фиксирует ухудшения параметров времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в целом по Российской Федерации. Более 85% всех вызовов скорой медицинской помощи, включая неотложные и экстренные вызовы, выполняется до 20 минут», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве пояснили, что приоритет бригады скорой отдают экстренным вызовам, когда есть угроза жизни пациента. Там отметили, что на время доезда могут влиять особенности территории и другие факторы.

«С учетом этих факторов в территориальных программах государственных гарантий могут устанавливаться исключения, связанные с возможным увеличением времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи до существенно удаленных населенных пунктов», — рассказали в Минздраве.

Что делать, если скорая помощь опоздала или не приехала

Для вызова скорой помощи необходимо позвонить по номеру 03 со стационарного телефона или 103 — с мобильного. Если диспетчер не отвечает из-за большого количества вызовов, нужно набрать 112 — в него входят все экстренные службы: пожарные, полиция и МЧС.

Если вызванная машина не приехала за указанное время, следует снова позвонить диспетчеру и напомнить ему о вызове. Эксперты говорят, что задержка скорой может рассматриваться как нарушение закона в таких случаях:

когда вызов не отменяли, но бригада не приехала;

если время доезда до пациента с момента вызова превышает установленный норматив;

если действия бригады повлекли причинение вреда здоровью пациента.

В этих ситуациях виновные должностные лица и медицинские работники могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Жалобу можно оставить на сайте Росздравнадзора. В течение месяца специалисты проведут проверку, выяснят, кто виноват, и направят ответ. Другой мерой может быть обращение в прокуратуру по месту жительства. При подтвержденном правонарушении против медиков или диспетчера могут возбудить дело по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Юристы уточняют, что на практике подобные деяния чаще оцениваются и по другим статьям: 109 и 118 УК РФ «Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», 125 УК РФ «Оставление в опасности» и 293 УК РФ «Халатность».

Чем скорая помощь отличается от неотложной

Экстренная (скорая) — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Если норматив для прибытия скорой помощи — 20 минут, то для неотложной помощи — два часа.

