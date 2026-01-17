Чумакова снова обвинили в абьюзе, Ковальчук заступилась: что сказал певец?

Чумакова снова обвинили в абьюзе, Ковальчук заступилась: что сказал певец?

Жена певца Алексея Чумакова, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук прокомментировала слова супруга о том, что в семье «никто никому не должен». Что она сказала, в какой скандал ранее попала пара?

Почему Чумакова снова обвинили в абьюзе

В 2025 году исполнитель хита «Тут и там» в одном из интервью заявил, что в семье «никто никому не должен». Эти слова вызвали критику, певца обвинили в неуважении к жене, в интернете появились заголовки с критикой Чумакова, например: «Нарцисс абьюзит, жертва смеется». Ковальчук спустя время решила объяснить слова супруга.

«Леша немножко не так сказал, это вырвано из контекста. Он сказал, что отдельно мужчина и женщина, как индивидуумы, друг другу ничего не должны. Да, они в какой-то момент жизни вдруг решили быть вместе, и дальше только от них зависит, хотят они быть вместе или нет. Они „не должны“ в физическом понимании этого слова», — сообщила артистка в шоу «12 вопросов».

Юлия отметила, что для ее мужа, как для «альфа-самца», неприемлема сама формулировка «ты должен», он понимает ее как «мужчина хочет и делает». Ковальчук заверила, что после 17 лет брака их отношения гармоничны и построены на взаимном доверии, а совместно пережитые трудности только укрепили союз.

В какой скандал ранее попали Чумаков и Ковальчук

В марте прошлого года Чумаков заявил, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул». По его словам, он восхитился красотой Ковальчук, ее яркостью и живостью.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. <…> У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул“ с последствиями», — сказал певец.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сидящая рядом с мужем Ковальчук не могла сдержать смех, слушая его рассказ об их встрече. С иронией она заметила, что «критерии» вполне нормальные, после чего сделала глоток воды.

В комментариях пользователи выразили сочувствие Юлии. Некоторые пользователи Сети описали Чумакова как инфантильного и самовлюбленного подростка, обвинив артиста в незрелости. Позже Ковальчук сообщила, что не понимает, в чем причина критики, обрушившейся на ее супруга.

«Я даже вообще не поняла, к чему люди в соцсетях прицепились. Это, конечно, их мнение, им с ним комфортно. Переубеждать никто никого точно не будет», — отметила певица.

При этом в эфире программы «Шоу Воли» она рассказала о не самом приятном поступке Чумакова, произошедшем после их первой близости. По ее словам, после проведенной ночи он сразу же отправил ее домой.

«Время — полшестого утра, я вся на неге, на потрясающих романтических ощущениях влюбленности. И тут он мне говорит: „Ну что, ты поехала?“ — или как-то так», — поделилась деталями Ковальчук.

Однако, как уточнила певица, обиды на мужа она не затаила.

Чумаков же после своего скандального интервью стал называть себя «главным абьюзером страны». Он уверен, что его слова хоть и обижают многих, но они правдивы.

Артисты сыграли свадьбу в 2013 году, спустя пять лет после начала отношений. В 2017-м у Чумакова и Ковальчук родилась дочь Амелия. В июле 2023 года знаменитости сообщили о рождении второй дочери, которую назвали Алисия.

Читайте также:

Фиктивный брак, рак желудка, позиция по СВО: как жил Игорь Золотовицкий

Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до −35?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России