Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?

Температурные показатели в Москве в субботу окажутся на 3–4 градуса ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о погоде в столице сегодня, 17 января, ждать ли аномальный холод до -35? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 января

По словам Леуса, сегодня столичный регион останется под влиянием гребня сибирского антициклона. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, вероятность осадков останется невелика. Температурные показатели окажутся на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

«Температура воздуха в городе — минус 8–10 градусов, по области — минус 7–12 градусов, местами до -15. Ветер южный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что существенно, на 20–22 единицы, выше нормы», написал Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве в эти выходные будет нестабильной.

«Погода будет необычная, холодная, но разнообразная. В ближайшие выходные погода будет не просто холодная, а очень холодная, на 6–8 градусов ниже многолетних значений. Вот уже сегодня ночью в Москве 15–17 градусов ниже нуля. А в области — до -23–25 градусов. Дневная температура тоже совсем не стандартная, -10-12. Вот такой температурный фон, примерно на 8–9 градусов ниже нормы. В воскресенье примерно такой же режим погоды, но ночные морозы усилятся: 19–21, а по области даже ниже 25–26 градусов. Дневные температуры в воскресенье тоже -10–12», — сообщил Вильфанд.

С понедельника, 19 января, ожидается повышение температуры, при этом температурный фон все равно будет ниже нормы на 2 градуса: ночные температуры составят 10–15 градусов мороза по области, в Москве — минус 10–12. Днем — заметное повышение температуры.

«Во вторник дальнейшее повышение. Уже ночью — минус 4–9 градусов, дневная температура — минус 1–6. Ну и в среду существенного изменения тоже не ожидается, примерно такая же погода», — заявил метеоролог.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 января

По информации Леуса, в субботу синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом начнет меняться под влиянием циклона, выходящего в акваторию Баренцева моря. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь на северо-западе области пройдет небольшой снег в сопровождении гололедных явлений.

Температура воздуха составит минус 7–9 градусов, в Ленинградской области — минус 5–10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 мм рт. ст., что существенно, на 16–18 единиц, выше нормы.

В воскресенье, 18 января, без существенных осадков, ночью — минус 8-10 градусов, днем — минус 2–4 градуса.

