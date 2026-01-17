Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:44

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 17 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 января

Мобильный интернет не работает в десятках регионов, следует из статистики мониторингового сайта «Сбой.рф». Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило на мобильного оператора МТС — более четырех десятков обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 22%, Свердловской области — 17%, Красноярского края — 13%, Сахалина, Пензенской, Саратовской областей — по 9%, Татарстана, Хакасии, Ульяновской области, Забайкалья и Алтайского края — по 4%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках рейтинга по числу обращений разместились Москва, Новосибирская, Иркутская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Волгоградская область, Пермский край, Подмосковье.

Почему не работает мобильный интернет 17 января

Мобильный интернет может не работать во время угрозы атаки БПЛА — мера принимается специально, чтобы предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Минцифры Оренбургской области.

По словам президента России Владимира Путина, ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Меры ввели на федеральном уровне: региональные министерства или операторы связи не помогут повлиять на сроки их отмены. Ограничения, как правило, носят временный характер, отметил глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 17 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских БПЛА. 47 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, 29 — в Белгородской области, 12 — в Курской, по четыре — в Ростовской и Астраханской, два — в Крыму, один — над Азовским морем.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Некоторые сайты продолжают работать во время ограничений — они учтены в белых списках Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Могут ли полностью отключить мобильный интернет в регионах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

«В каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета. Москва, например, на мой взгляд, на 100% защищена, поэтому столицы, скорее всего, такие меры не коснутся», — пояснил парламентарий.

По мнению Свинцова, под постоянное отключение мобильного интернета могут подпасть не более пяти регионов РФ. Он напомнил, что решение о введении ограничений остается за губернаторами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Читайте также:

Российский «убийца HIMARS» и бунт украинцев: новости СВО к утру 17 января

Ликвидация ВСУ в ДНР, удары по технике: успехи ВС РФ к утру 17 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 января

мобильный интернет
новости
отключения
жалобы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.