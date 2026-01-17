Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России

Сегодня, 17 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 января

Мобильный интернет не работает в десятках регионов, следует из статистики мониторингового сайта «Сбой.рф». Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило на мобильного оператора МТС — более четырех десятков обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 22%, Свердловской области — 17%, Красноярского края — 13%, Сахалина, Пензенской, Саратовской областей — по 9%, Татарстана, Хакасии, Ульяновской области, Забайкалья и Алтайского края — по 4%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках рейтинга по числу обращений разместились Москва, Новосибирская, Иркутская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Волгоградская область, Пермский край, Подмосковье.

Почему не работает мобильный интернет 17 января

Мобильный интернет может не работать во время угрозы атаки БПЛА — мера принимается специально, чтобы предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Минцифры Оренбургской области.

По словам президента России Владимира Путина, ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Меры ввели на федеральном уровне: региональные министерства или операторы связи не помогут повлиять на сроки их отмены. Ограничения, как правило, носят временный характер, отметил глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 17 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских БПЛА. 47 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, 29 — в Белгородской области, 12 — в Курской, по четыре — в Ростовской и Астраханской, два — в Крыму, один — над Азовским морем.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Некоторые сайты продолжают работать во время ограничений — они учтены в белых списках Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Могут ли полностью отключить мобильный интернет в регионах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

«В каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета. Москва, например, на мой взгляд, на 100% защищена, поэтому столицы, скорее всего, такие меры не коснутся», — пояснил парламентарий.

По мнению Свинцова, под постоянное отключение мобильного интернета могут подпасть не более пяти регионов РФ. Он напомнил, что решение о введении ограничений остается за губернаторами.

