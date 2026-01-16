Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 января: где сбои в России

Сегодня, 16 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 16 января

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает во множестве регионов. Абоненты заявляют о невозможности нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило на мобильного оператора МТС — 104 обращения за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 34%, Иркутской области — 12%, Омской области, Сахалина — по 7%, Башкортостана — 5%, Тюмени, Северной Осетии, Санкт-Петербурга, Самарской, Свердловской, Пензенской, Тверской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского края — по 3%, Московской, Ярославской, Воронежской областей — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. Обозначились как наиболее проблемные следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Алтайский, Хабаровский края, Ярославская, Саратовская, Кемеровская, Челябинская области.

Почему не работает мобильный интернет 16 января

Мобильный интернет ограничивают или снижают скорость на фоне угрозы атаки БПЛА. Мера принимается для обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов. Отключение Сети позволяет предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Минцифры Оренбургской области.

Меры ввели на федеральном уровне: региональные министерства или операторы связи не помогут повлиять на сроки их отмены. Ограничения, как правило, носят временный характер, отметил глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 16 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских БПЛА. 44 беспилотника ликвидировали в Белгородской области, 22 — в Рязанской, 11 — в Ростовской, семь — в Курской, по четыре — в Тульской и Волгоградской, по одному — в Орловской, Липецкой областях и в Крыму.

Некоторые сайты продолжают работать во время ограничений. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал, что новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — сказал Белов.

