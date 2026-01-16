«Боевая саранча» кошмарит ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 января

Российские беспилотники-камикадзе взяли на себя функции, которые ранее выполняла дальнобойная артиллерия, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, применение дронов помогает ВС РФ снизить потери в зоне проведения спецоперации. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 января?

Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине

«То, что Россия производит очень много дешевых с точки зрения стоимости и при этом очень эффективных дронов, естественно, вызывает шок на Украине, потому что дроны начинают вытеснять и артиллерию. Если раньше количество потерь противника от БПЛА и артиллерии было сопоставимо, то теперь беспилотники занимают ту нишу, которую раньше занимала дальнобойная артиллерия. Они, по сути, создают такие условия, когда можно изолировать полностью район боевых действий, и противник в результате оказывается в огневом окружении, что позволяет ВС РФ с минимальными потерями освобождать населенные пункты», — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что российская армия активно использует дроны-камикадзе в зоне боевых действий. По словам эксперта, «Молния-2» — более продвинутая модель по сравнению с предшественницей. Он отметил, что сейчас даже в полевых условиях создаются беспилотники, которые оправдывают себя благодаря низкой стоимости и способности выполнять поставленные задачи.

В зоне СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ

На различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии, сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють».

«Заместитель командира батальона штурмовой бригады „Лють“ майор полиции Александр Куралех ликвидирован в ДНР», — отметил собеседник агентства.

По его словам, такого результата помогла добиться слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников. Данные о командных пунктах, где и ликвидируют офицеров ВСУ, постоянно выявляются, а потом передаются дроноводам, сказал источник.

«Запад» уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол

Расчет беспилотников «Молния-2» войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в купянском районе, сообщили в Минобороны РФ.

«Была цель отработать понтонную переправу, которую перекинули через реку Оскол. Мы сейчас ее уничтожали», — рассказал военнослужащий с позывным Егерь.

В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом бойцы войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию противника.

ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка и Благодатовка. Уничтожено до 10 бойцов», — сказал Бигма.

