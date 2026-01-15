Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 января: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 января: где сбои в России

Сегодня, 15 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 15 января

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов: невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора МТС — 105 обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 40%, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Иркутской области — по 9%, Свердловской области — 7%, Сахалина, Краснодарского края, Новосибирской области — по 4%, Смоленской, Воронежской, Ульяновской областей, Алтайского края, Тюмени, Удмуртии — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. Самыми проблемными регионами стали Москва, Челябинская, Новосибирская, Самарская области, Хабаровский край, Свердловская область, Краснодарский край, Бурятия.

Почему не работает мобильный интернет 15 января

Сбои и снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Минцифры Оренбургской области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам президента России Владимира Путина, ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Ограничения на работу мобильного интернета в регионах снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

Как утверждает глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов, точные сроки полноценного возобновления работы мобильного интернета в республике неизвестны.

«Эти меры ввели на федеральном уровне: ни региональное министерство, ни операторы связи не влияют на сроки их отмены. Ограничения носят временный характер, они необходимы для защиты граждан и объектов критической инфраструктуры», — сообщил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 15 января над территорией страны перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. 19 дронов сбили в Ростовской области, шесть — в Брянской, пять — в Волгоградской, по одному — в Белгородской, Курской, Воронежской областях и над акваторией Азовского моря.

Какие сайты работают без мобильного интернета

Несмотря на сбои, ряд ресурсов работает во время ограничений мобильного интернета — они входят в белые списки Минцифры, так как высоко востребованы среди россиян.

В перечень доступных сайтов входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Читайте также:

«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках

Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января