«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках

15 января исполняется 60 лет Егору Кончаловскому. Он известен как режиссер фильмов «Антикиллер», «Мой папа — вождь» и многих других. Родился в семье режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой, его дядя — Никита Михалков. О «безопасном» «Чебурашке», сериале отца «Хроники русской революции» и почему встречает день рождения в гипсе, Егор Кончаловский рассказал накануне на пресс-конференции в информационном центре «Россия сегодня».
О новогодних праздниках
— Эти дни были наполнены решением задачи, как занять трехлетнего и восьмилетнего сыновей во время зимних каникул. Подвернул ногу — вот единственная неприятность. А так все прекрасно.
О критике
— Я бы наврал, если бы сказал, что не следил за отзывами (о своей недавней киноработе «Авиатор»). Правда, я уже выработал определенную технологию. Как вижу хороший отзыв, читаю. Если вижу плохой, пропускаю. Результатами в целом я доволен: картина вызвала определенный резонанс.
Когда фильм приводит к дискуссии, так, наверное, лучше. Это значит, что он не оставляет равнодушным. Мне этот фильм стоил двух с половиной лет жизни, ушло много сил. Сейчас хочется тихо посидеть дома после всех премьер.
О несвободе режиссера
— В советском кинематографе режиссер был главным человеком на кинопроекте. Молодой кинодеятель мог даже уволить народного артиста. Были художественные советы, цензурировали, искали крамольные мысли.
В Соединенных Штатах Америки — столице, если можно так сказать, кинематографа — режиссер — не первое лицо, к сожалению или к счастью. Там совсем другая иерархия — продюсеры и звезды, а режиссер стоит на третьем-четвертом месте.
В кинопроизводстве современной России я завишу от продюсеров, если в данный момент не являюсь продюсером, что достаточно часто бывало. Не считаю это обидным, потому что продюсер — заказчик. Это может быть индивидуальное лицо или государство — Фонд кино или Министерства культуры, — которое заказывает кино и надеется, что будет приличный и успешный продукт.
Я не полностью свободен в творчестве. Но это и есть поиск постоянного компромисса.
Об «Антикиллере»
— Когда мы снимали «Антикиллера» (лента вышла на экраны в 2002 году), то вдохновлялись корейским кинематографом и монтажом, а не американским.
Трудно соревноваться с «Крепким орешком», потому что бюджеты несопоставимы. У корейцев они были сравнимы с российскими. Можно было понять, какого качества получится кино за такой бюджет, который, в принципе, вполне реален в России.
Об изоляции России от Запада
— Мне кажется, что наша взаимная изоляция со странами Запада сослужила неплохую службу российскому кинематографу. Мы сделали огромный скачок вперед по качеству и количеству картин, развитию индустрии, а также профессионализму. Я сейчас имею в виду не только кино для кинотеатров, но и платформы, телевидение, сериалы и так далее.
Мы потеряли часть кинорынка. Но мы заявили, что разворачиваемся на глобальный юг, юго-восток, я бы даже сказал. Мне кажется, что там есть перспективы, в том числе фестивальные и прокатные. Китай — интересная, перспективная зона для нашего кинематографа.
Мы открываем новые рынки, ждем прокатных и фестивальных успехов наших кинокартин, возможно, уже новых.
О «Чебурашке»
— Мы окунулись в какую-то сказочную эпоху. Тем не менее, такие фильмы вызывают интерес у публики, потому что демонстрируют рекордные сборы в новогодние праздники.
Нахожу объяснение в том, что это безопасные темы — в плане бизнеса и проката. Это детское кино 6+, ты всех взял — внучку, внука, сына, еще бабушку прихватил на «Чебурашку», «Бременских музыкантов», «Горыныча» и так далее. Ругать хорошее, доброе кино даже неприлично.
Это (большое количество фильмов сказочной тематики в кинопрокате. — NEWS.ru) связано с периодом неуверенности определенных продюсеров в том, что будет дальше. Мир штормит. Отдушина — в юморе и расслаблении мозгов в хорошем смысле этого слова, на полтора-два часа. Мне кажется, у общества есть потребность в этом.
Об актерстве
— Мне бы хотелось исполнить масштабные роли, чтобы получать крупные гонорары. Это не значит, к сожалению, что я это смогу. Не считаю себя артистом.
Я появляюсь (в некоторых картинах. — NEWS.ru) с одной или двумя фразами. Кстати, в «Авиаторе» я тоже есть. Меня, правда, никто не узнает — я сыграл начальника лагеря. Ради шутки, так сказать, не совсем в серьезной манере. Я бы с удовольствием пошел на современные актерские курсы, но в качестве шутки.
Думаю, больших ролей мне не видать.
Об ИИ
— Я за искусственный интеллект. Но есть масса вопросов, которые требуют утряски и урегулирования. Например, если мы хотим оживить Юрия Никулина и снять его в ремейке «Бриллиантовой руки», то встает вопрос, захотел бы он сниматься в этом фильме? Кому принадлежат права (на образ Никулина)?
Есть очень много морально-этических вопросов. Но на мой взгляд, искусственный интеллект делает дураков глупее, а умных умнее.
О фильме «Хроники русской революции»
— Я с огромным интересом посмотрел этот фильм. Знаю, что некоторые образы, например, Владимира Ильича Ленина, вызвали неоднозначную реакцию и зачастую негативную. Но мне кажется, что каждый человек, особенно художник, тем более большой, имеет право создавать свою интерпретацию характера того или иного исторического персонажа.
Мне очень понравился этот фильм с точки зрения гражданской смелости. Поднимаются вопросы, которые сегодня весьма актуальны для нашей страны.
О съемках фильма про Донбасс
— Я снял интервью с одним знаменитым донбасским военачальником. На его базе мы делаем небольшой документальный фильм.
Не скажу, что очень часто, но сегодня выходят фильмы, посвященные Донбассу и СВО.
Есть плюсы и минусы у каждого подхода. Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу эта атмосфера уйдет. Атмосфера человеческих отношений (в Донбассе и на передовой). С другой стороны, будет осмысление этого конфликта и его причин — историческое, философское, а также человеческое. Если снимать сейчас, то этого осмысления еще нет. Зато мы дышим тем же воздухом, которым дышат наши воины.
У каждого подхода есть свои плюсы — снимать прямо сейчас, по свежим следам, или по прошествии десятилетия, изучив вопрос. Мне кажется, оба подхода работают. На мой взгляд, такая тема требует очень трепетного отношения.
О сериалах
— Многие годы считалось, что полный метр — это круто, а сериал, мыльная опера — позор, ситком не для серьезных людей. Это мнение ушло, большие художники творят в пространстве сериалов. Я с удовольствием буду их снимать.
О праздновании дня рождения
— В этом году я буду сидеть дома — попрошу сыновей разрисовать гипс на моей ноге.
Скажу банальную вещь. С возрастом дни рождения, особенно юбилеи, несут в себе гораздо меньше радости, чем раньше. Это факт.
Я не очень люблю отмечать дни рождения, но мне нравится получать подарки. Поэтому делаю заказ всем близким, что хочу от них получить, чтобы не дарили всякие глупости.
