«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках

15 января исполняется 60 лет Егору Кончаловскому. Он известен как режиссер фильмов «Антикиллер», «Мой папа — вождь» и многих других. Родился в семье режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой, его дядя — Никита Михалков. О «безопасном» «Чебурашке», сериале отца «Хроники русской революции» и почему встречает день рождения в гипсе, Егор Кончаловский рассказал накануне на пресс-конференции в информационном центре «Россия сегодня».

О новогодних праздниках

— Эти дни были наполнены решением задачи, как занять трехлетнего и восьмилетнего сыновей во время зимних каникул. Подвернул ногу — вот единственная неприятность. А так все прекрасно.

О критике

— Я бы наврал, если бы сказал, что не следил за отзывами (о своей недавней киноработе «Авиатор»). Правда, я уже выработал определенную технологию. Как вижу хороший отзыв, читаю. Если вижу плохой, пропускаю. Результатами в целом я доволен: картина вызвала определенный резонанс.

Когда фильм приводит к дискуссии, так, наверное, лучше. Это значит, что он не оставляет равнодушным. Мне этот фильм стоил двух с половиной лет жизни, ушло много сил. Сейчас хочется тихо посидеть дома после всех премьер.

О несвободе режиссера

— В советском кинематографе режиссер был главным человеком на кинопроекте. Молодой кинодеятель мог даже уволить народного артиста. Были художественные советы, цензурировали, искали крамольные мысли.

Режиссер, актер Егор Кончаловский на съемочной площадке фильма «Джон» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Соединенных Штатах Америки — столице, если можно так сказать, кинематографа — режиссер — не первое лицо, к сожалению или к счастью. Там совсем другая иерархия — продюсеры и звезды, а режиссер стоит на третьем-четвертом месте.

В кинопроизводстве современной России я завишу от продюсеров, если в данный момент не являюсь продюсером, что достаточно часто бывало. Не считаю это обидным, потому что продюсер — заказчик. Это может быть индивидуальное лицо или государство — Фонд кино или Министерства культуры, — которое заказывает кино и надеется, что будет приличный и успешный продукт.

Я не полностью свободен в творчестве. Но это и есть поиск постоянного компромисса.

Об «Антикиллере»

— Когда мы снимали «Антикиллера» (лента вышла на экраны в 2002 году), то вдохновлялись корейским кинематографом и монтажом, а не американским.

Трудно соревноваться с «Крепким орешком», потому что бюджеты несопоставимы. У корейцев они были сравнимы с российскими. Можно было понять, какого качества получится кино за такой бюджет, который, в принципе, вполне реален в России.

Об изоляции России от Запада

— Мне кажется, что наша взаимная изоляция со странами Запада сослужила неплохую службу российскому кинематографу. Мы сделали огромный скачок вперед по качеству и количеству картин, развитию индустрии, а также профессионализму. Я сейчас имею в виду не только кино для кинотеатров, но и платформы, телевидение, сериалы и так далее.

Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мы потеряли часть кинорынка. Но мы заявили, что разворачиваемся на глобальный юг, юго-восток, я бы даже сказал. Мне кажется, что там есть перспективы, в том числе фестивальные и прокатные. Китай — интересная, перспективная зона для нашего кинематографа.

Мы открываем новые рынки, ждем прокатных и фестивальных успехов наших кинокартин, возможно, уже новых.

О «Чебурашке»

— Мы окунулись в какую-то сказочную эпоху. Тем не менее, такие фильмы вызывают интерес у публики, потому что демонстрируют рекордные сборы в новогодние праздники.

Нахожу объяснение в том, что это безопасные темы — в плане бизнеса и проката. Это детское кино 6+, ты всех взял — внучку, внука, сына, еще бабушку прихватил на «Чебурашку», «Бременских музыкантов», «Горыныча» и так далее. Ругать хорошее, доброе кино даже неприлично.

Это (большое количество фильмов сказочной тематики в кинопрокате. — NEWS.ru) связано с периодом неуверенности определенных продюсеров в том, что будет дальше. Мир штормит. Отдушина — в юморе и расслаблении мозгов в хорошем смысле этого слова, на полтора-два часа. Мне кажется, у общества есть потребность в этом.

Об актерстве

— Мне бы хотелось исполнить масштабные роли, чтобы получать крупные гонорары. Это не значит, к сожалению, что я это смогу. Не считаю себя артистом.

Я появляюсь (в некоторых картинах. — NEWS.ru) с одной или двумя фразами. Кстати, в «Авиаторе» я тоже есть. Меня, правда, никто не узнает — я сыграл начальника лагеря. Ради шутки, так сказать, не совсем в серьезной манере. Я бы с удовольствием пошел на современные актерские курсы, но в качестве шутки.

Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Думаю, больших ролей мне не видать.

Об ИИ

— Я за искусственный интеллект. Но есть масса вопросов, которые требуют утряски и урегулирования. Например, если мы хотим оживить Юрия Никулина и снять его в ремейке «Бриллиантовой руки», то встает вопрос, захотел бы он сниматься в этом фильме? Кому принадлежат права (на образ Никулина)?

Есть очень много морально-этических вопросов. Но на мой взгляд, искусственный интеллект делает дураков глупее, а умных умнее.

О фильме «Хроники русской революции»

— Я с огромным интересом посмотрел этот фильм. Знаю, что некоторые образы, например, Владимира Ильича Ленина, вызвали неоднозначную реакцию и зачастую негативную. Но мне кажется, что каждый человек, особенно художник, тем более большой, имеет право создавать свою интерпретацию характера того или иного исторического персонажа.

Мне очень понравился этот фильм с точки зрения гражданской смелости. Поднимаются вопросы, которые сегодня весьма актуальны для нашей страны.

О съемках фильма про Донбасс

— Я снял интервью с одним знаменитым донбасским военачальником. На его базе мы делаем небольшой документальный фильм.

Не скажу, что очень часто, но сегодня выходят фильмы, посвященные Донбассу и СВО.

Есть плюсы и минусы у каждого подхода. Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу эта атмосфера уйдет. Атмосфера человеческих отношений (в Донбассе и на передовой). С другой стороны, будет осмысление этого конфликта и его причин — историческое, философское, а также человеческое. Если снимать сейчас, то этого осмысления еще нет. Зато мы дышим тем же воздухом, которым дышат наши воины.

У каждого подхода есть свои плюсы — снимать прямо сейчас, по свежим следам, или по прошествии десятилетия, изучив вопрос. Мне кажется, оба подхода работают. На мой взгляд, такая тема требует очень трепетного отношения.

О сериалах

— Многие годы считалось, что полный метр — это круто, а сериал, мыльная опера — позор, ситком не для серьезных людей. Это мнение ушло, большие художники творят в пространстве сериалов. Я с удовольствием буду их снимать.

Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О праздновании дня рождения

— В этом году я буду сидеть дома — попрошу сыновей разрисовать гипс на моей ноге.

Скажу банальную вещь. С возрастом дни рождения, особенно юбилеи, несут в себе гораздо меньше радости, чем раньше. Это факт.

Я не очень люблю отмечать дни рождения, но мне нравится получать подарки. Поэтому делаю заказ всем близким, что хочу от них получить, чтобы не дарили всякие глупости.

