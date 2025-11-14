Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая рассказала об усыновлении ребенка. Что об этом известно, как сейчас складывается карьера и личная жизнь актрисы?

Чем известна Высоцкая

Юлия Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске. Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Высоцкая работала в Белорусском национальном академическом театре имени Янки Купалы, в 2004 году была принята на службу в театр Моссовета. На экране артистка дебютировала в 1992 году в картине «Пойти и не вернуться». Известность пришла к ней после выхода фильма «Дом дураков», где она сыграла пациентку психиатрической больницы Жанну. Также она снималась в лентах «Глянец», «Рай», «Дорогие товарищи» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 20 проектов.

Популярность Высоцкой также принесла программа «Едим дома», которая выходит в эфир с 2003 года. В ней актриса делится личными рецептами.

Что известно о личной жизни Высоцкой и усыновлении ребенка

Первый раз Юлия Высоцкая вышла замуж за актера Анатолия Кота. Этот брак был фиктивным. Когда артистку пригласили работать в театр Янки Купалы, ей нужно было белорусское гражданство, и они с Котом расписались.

В 1998 году Высоцкая вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, который старше ее на 36 лет. У пары двое родных детей — дочь Мария и сын Петр. В октябре 2013 года Кончаловский попал в автокатастрофу на юге Франции. Режиссер не справился с управлением, его 14-летняя дочь получила тяжелую черепно-мозговую травму, девочка находится в коме 12 лет.

Актриса в новом интервью для Fametime TV, которое вышло сегодня, 14 ноября, заявила, что продолжает делать все возможное и намерена бороться за дочь до конца.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на премьере своего сериала «Хроники русской революции» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сидении и тяжело пострадала. Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. Я очень благодарна медперсоналу, который помогает в поддержании, реабилитации. Прекрасные наши врачи. Мы все время пробуем новое. Но это все нелегко», — сказала она.

Также в интервью Высоцкая поделилась новостью, что они с Кончаловским четыре года назад удочерили девочку.

«Часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали… Ей было девять дней, когда случилось это чудо. Дети не бывают чужими», — поделилась актриса.

Что за скандал с критикой рецептов Высоцкой

В 2023 году по Сети стали расходиться архивные выпуски шоу «Едим дома», пользователи высмеивали рецепты на обуглившиеся помидоры, жидкие сырники и горящий шашлык. Высоцкая призналась, что травля сказалась на ее бизнесе.

«Я думаю, что с точки зрения бизнеса мы ощутили [потери]. То есть партнеры и какие-то люди, которые, возможно, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношение к негативу, который возник из-за этого. Да, репутационные риски у нас были», — поделилась она.

Высоцкая отметила, что во время приготовления помидоров в духовке действительно была допущена ошибка, однако сырники по ее рецепту должны иметь текучую консистенцию.

Чем сейчас занимается Высоцкая

Юлия Высоцкая в 52 года продолжает творческую деятельность и ведет бизнес, связанный с кулинарией. В 2025 году с артисткой на экраны вышли фильмы «Огненный мальчик» и «Хроники русской революции».

Актриса продолжает служить в театре Моссовета, она задействована в спектаклях «Макбет», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и других.

Актеры Юлия Высоцкая (Маша) и Виталий Кищенко (Василий Васильевич Соленый), Владас Багдонас (Иван Романович Чебутыкин) (слева направо) в сцене из спектакля «Три сестры» в постановке Андрея Кончаловского в театре имени Моссовета Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Читайте также:

Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек

Грозовые ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Измены Агутина, закрытый образ жизни, дочь в США: где сейчас Анжелика Варум