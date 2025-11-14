Грозовые ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москву в ближайшие выходные придет волна похолодания, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 15 и 16 ноября, ждать ли грозовых ливней и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, 15 и 16 ноября в Москве и Московской области прогнозируются заморозки и осадки в виде снега.

«В ночь на субботу столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Ближе к утру он переведет дожди в мокрый снег — это будет первый снег нынешнего сезона, а к вечеру опустит температуру в зону отрицательных значений, формируя первую гололедицу, а местами и первый небольшой, временный снежный покров. Суббота, а затем и воскресенье поочередно станут самыми холодными днями с начала осени. Более того, в воскресенье, также впервые в сезоне, среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля. Однако говорить о начале метеорологической зимы пока преждевременно, уже в понедельник, в сопровождении локальных ледяных дождей, дневные показания термометров вернутся в зону положительных отметок, а во вторник и среднесуточная температура вновь превысит нулевую отметку — осень пока не желает сдавать свои позиции», — пояснил он.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что в выходные дни столбики термометров в российской столице могут опуститься до −7 градусов.

«В предстоящие выходные дни погода в Москве развернется в сторону зимы. В субботу к утру дождь сменится мокрым снегом, а к вечеру пойдет настоящий снег. Осадков в субботу выпадет до 10 мм, из них до 2 мм в виде снега. Температура воздуха в течение субботы станет понижаться, а в воскресенье ночью подморозит до −7 градусов. Есть вероятность формирования кратковременного снежного покрова локально в Москве и области. И сформируется гололедица, первая в этом сезоне!» — добавила метеоролог.

Таким образом, в Москве в выходные грозовых ливней и тепла до +10 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в регионе в ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега.

«Отрицательные температуры, осадки в виде снега и мокрого снега, частые перепады температуры воздуха от отрицательных значений к положительным. Уже в ближайшие несколько дней даже в Санкт-Петербурге может наблюдаться такой снег, который будет оставаться на земле, так как температура будет достаточно низкая. Но много снега пока не видно. Температура воздуха уже во второй половине ночи 14 ноября перейдет через 0 градусов на Карельском перешейке, так что на дорогах местами образуется гололедица. В дальнейшем температура воздуха будет еще ниже, ночью до −7 градусов, а на востоке области даже в дневные часы может оставаться слабоотрицательной», — уточнил Колесов.

