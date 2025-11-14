Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:55

Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 14 ноября, Землю может накрыть магнитная буря уровня G3, заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 14 и 15 ноября

По информации экспертов ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, но вероятность магнитной бури составляет 51%.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что магнитная буря, бушевавшая почти двое суток, прекратилась, но прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие часы «не столь оптимистичен».

«Он еще предполагает появление возмущений магнитосферы до середины дня, но уровня магнитной бури они уже вряд ли достигнут. Во второй половине дня, согласно прогностическим данным, возмущения прекратятся. Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели», — добавил синоптик.

По информации портала my-calend, сегодня фиксируется средняя магнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды», — говорится в публикации сервиса.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 15 ноября, магнитных бурь не прогнозируется.

Кому стоит следить за здоровьем во время магнитной бури

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — рекомендует медик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила она.

Читайте также:

Ледяной ветер и холод до −30 градусов? Погода в Москве в январе: чего ждать

Порывистый ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей

магнитные бури
новости
здоровье
космос
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Россиянин на Mitsubishi влетел в кафе и убил девушку, разлив кипящее масло
Ветеринары из Москвы спасли чихуахуа, на которую упала большая бутылка воды
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.