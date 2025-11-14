Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс

Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс

Сегодня, 14 ноября, Землю может накрыть магнитная буря уровня G3, заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 14 и 15 ноября

По информации экспертов ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, но вероятность магнитной бури составляет 51%.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что магнитная буря, бушевавшая почти двое суток, прекратилась, но прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие часы «не столь оптимистичен».

«Он еще предполагает появление возмущений магнитосферы до середины дня, но уровня магнитной бури они уже вряд ли достигнут. Во второй половине дня, согласно прогностическим данным, возмущения прекратятся. Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели», — добавил синоптик.

По информации портала my-calend, сегодня фиксируется средняя магнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды», — говорится в публикации сервиса.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 15 ноября, магнитных бурь не прогнозируется.

Кому стоит следить за здоровьем во время магнитной бури

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — рекомендует медик.

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила она.

