Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:41

Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы

Бизнес-центр «Варшавская плаза» Бизнес-центр «Варшавская плаза» Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спасатели потушили пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пострадавших нет.

Пожар в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в бизнес-центре «Варшавская плаза». На опубликованных кадрах видно, как из окон здания вырывалось пламя. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Позднее сообщалось, что в загоревшемся бизнес-центре проводили ремонтные работы. Также появилась информация о том, что из здания эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации ЧП на место были стянуты значительные силы: в тушении пожара и эвакуации людей участвовали 65 огнеборцев и 18 единиц специальной техники.

До этого сразу несколько автомобилей загорелись в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. По предварительным данным, машины воспламенились в результате цепной реакции. В результате инцидента никто не пострадал.

Россия
Москва
пожары
спасатели
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.