Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы

Спасатели потушили пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пострадавших нет.

Пожар в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в бизнес-центре «Варшавская плаза». На опубликованных кадрах видно, как из окон здания вырывалось пламя. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Позднее сообщалось, что в загоревшемся бизнес-центре проводили ремонтные работы. Также появилась информация о том, что из здания эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации ЧП на место были стянуты значительные силы: в тушении пожара и эвакуации людей участвовали 65 огнеборцев и 18 единиц специальной техники.

До этого сразу несколько автомобилей загорелись в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. По предварительным данным, машины воспламенились в результате цепной реакции. В результате инцидента никто не пострадал.