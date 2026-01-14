Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:36

Стала известна судьба «Волка», которого нашли на железной дороге

В Сочи спасли собаку, которая лежала недалеко от станции «Роза Хутор»

Сотрудники Кавказского заповедника и Сочинского национального парка провели спасательную операцию и вызволили собаку, которую ранее приняли за волка, сообщает «112». Его обнаружили на железнодорожных путях в районе станции «Роза Хутор» 13 января.

Зверь, оказавшийся сибирским хаски, пролежал на снегу более суток, но продолжал подавать признаки жизни. Доступ к животному был затруднен из-за того, что территория является режимным объектом. Спасателям потребовалась помощь работников станции, которые помогли подготовить средства для транспортировки, включая самодельный гамак из пледов.

В тот же день в социальных сетях появилась информация о спасенной собаке, и ее владельцы, молодые люди, разыскивавшие пропавшего питомца, вышли на связь. В настоящее время хаски находится дома и проходит курс лечения.

Ранее стало известно, что электричка сбила похожее на волка животное на станции «Роза Хутор». По данным источника, животное лежало на месте ЧП в полуживом состоянии. Станционные работники не знали, что делать.

