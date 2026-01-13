Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи

Электричка сбила похожее на волка животное на станции «Роза Хутор» в Сочи, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Его могут не спасти.

Животное в полуживом состоянии лежит на месте происшествия. Станционные работники не знают, как им поступать. По данным канала, представители Минприроды помочь не могут, так как территория находится не в их собственности.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на своей территории. Местные жители считают, что виной всему являются волки, которые пересекают российско-финскую границу, отметили в источнике.

Позже советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов заявил, что число волков выросло во всех европейских странах, поэтому нет смысла обвинять в снижении популяции оленей хищников с российской территории. По его словам, нет оснований считать, что животные ушли на другую территорию в поисках пропитания.

До этого сообщалось, что количество медведей в подмосковных лесах за год выросло в пять раз — с 15 до примерно 80 особей. Хищников все чаще замечают вблизи населенных пунктов, где они обворовывают местных жителей и могут напасть в любой момент.