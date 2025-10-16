Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:20

Подмосковье заполонили медведи

В Подмосковье за год стало в пять раз больше медведей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Количество медведей в подмосковных лесах за год выросло в пять раз — с 15 до примерно 80 особей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, хищников все чаще замечают вблизи населенных пунктов, где они обворовывают местных жителей и могут напасть в любой момент.

Как пишет Mash, следы зверей зафиксированы в районах Звенигорода, Одинцово и Талдома. В этом году зарегистрированы два нападения на людей — на границе Шаховского и Можайского районов и в районе Лотошинского. Оба пострадавших выжили, но местные жители теперь избегают лесных прогулок.

Эксперты отмечают, что популяция растет из-за отсутствия естественных врагов и ограничений на охоту: медведей включили в Красную книгу Подмосковья. Охотники предлагают разрешить частичный отстрел под контролем природоохранных служб, чтобы стабилизировать численность животных.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал о правилах поведения при встрече с медведем в лесу и посоветовал не поворачиваться к хищнику спиной, а также не бросать в него предметы. По мнению эксперта, важно медленно отступать по диагонали, сохраняя визуальный контакт. Специалист отметил, что медведь атакует только при защите территории и не рассматривает человека как добычу.

