Ученые сделали неутешительный прогноз по популяции северных оленей

Популяция северных оленей в Арктике может сократиться на 80% к 2100 году, сообщает MIR24.TV со ссылкой на исследование международной группы ученых. Отмечается, что за минувшие 30 лет численность этого вида уже сократилась почти на две трети.

Ученые исследовали историю популяции северных оленей (Rangifer tarandus) за последние 21 тысячу лет, анализируя окаменелости, древнюю ДНК и создавая компьютерные модели. По их мнению, исчезновение оленей приведет к цепочке негативных последствий: уменьшению разнообразия растений в тундре и снижению накопления углерода в арктических почвах. Важно отметить, что этот вид, адаптированный к условиям Арктики, также играет важную роль в жизни многих коренных народов региона.

Ранее министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что в России исчезла угроза вымирания амурского тигра. По его словам, уже около 13 лет в стране идет системная работа по сохранению этого вида. Глава Минюста отметил, что в 2013 году численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей.