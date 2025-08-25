Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:25

Ученые сделали неутешительный прогноз по популяции северных оленей

Популяции северных оленей предрекли сокращение на 80% к 2100 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популяция северных оленей в Арктике может сократиться на 80% к 2100 году, сообщает MIR24.TV со ссылкой на исследование международной группы ученых. Отмечается, что за минувшие 30 лет численность этого вида уже сократилась почти на две трети.

Ученые исследовали историю популяции северных оленей (Rangifer tarandus) за последние 21 тысячу лет, анализируя окаменелости, древнюю ДНК и создавая компьютерные модели. По их мнению, исчезновение оленей приведет к цепочке негативных последствий: уменьшению разнообразия растений в тундре и снижению накопления углерода в арктических почвах. Важно отметить, что этот вид, адаптированный к условиям Арктики, также играет важную роль в жизни многих коренных народов региона.

Ранее министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что в России исчезла угроза вымирания амурского тигра. По его словам, уже около 13 лет в стране идет системная работа по сохранению этого вида. Глава Минюста отметил, что в 2013 году численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей.

животные
олени
популяция
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.