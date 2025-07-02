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02 июля 2025 в 16:57

В России устранили угрозу исчезновения амурского тигра

Чуйченко: в России удалось ликвидировать угрозу вымирания амурского тигра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России исчезла угроза вымирания амурского тигра, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, выступая на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже около 13 лет в стране идет системная работа по сохранению этого вида. Глава Минюста отметил, что в 2013 году численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей.

В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена, — сказал Чуйченко.

В феврале сообщалось, что специалисты охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» поймали в окрестностях поселка Тихий в Приморье амурского тигра. Хищник долгое время охотился на фермерских лошадей.

До этого стало известно, что в Амурской области тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы найти свою давнюю подругу по кличке Светлая. Двух животных вместе выхаживали и выпустили в дикую природу на расстоянии почти 150 километров друг от друга, но самец все-таки нашел путь к тигрице, и через шесть месяцев Светлая родила детенышей.

амурский тигр
животные
вымирание
Константин Чуйченко
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