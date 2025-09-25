Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:53

Россиянам рассказали, как выжить при встрече с медведем

Ветеринар Шеляков: к медведю нельзя поворачиваться спиной и кидать в него вещи

Фото: DanitaDelimon/Global Look Press

Встреча с медведем в лесу требует соблюдения четких правил поведения, главное — ни в коем случае не поворачиваться к хищнику спиной и не пытаться кидать в него вещи, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, животное может атаковать, защищая свою территорию или потомство, но оно никогда не рассматривает человека как целенаправленную добычу.

Медведь не охотится на людей специально, но может напасть, защищая территорию, детенышей или чувствуя угрозу. Если животное еще не успело вас увидеть, но находится где-то рядом, нужно тихо уйти. Главное — не поворачиваться к медведю спиной. Пытаться убежать от него бесполезно. У нас чемпионы мира развивают скорость до 40 километров в час, а медведь может бежать со скоростью до 50 километров в час. И побежит он вслед за вами инстинктивно. Кидаться чем-то в животное не следует. Это может его лишь раззадорить, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что если медведь уже заметил человека, то необходимо медленно отходить по диагонали или дуге, не выпуская животное из поля зрения. По его словам, в таком случае также можно использовать любое доступное укрытие: залезть на дерево или спрятаться в машине.

Если медведь уже вас заметил, нужно медленно отходить от него по диагонали либо дуге, держа животное в поле зрения. Если рядом есть какое-то укрытие, воспользуйтесь им. Например, залезьте на дерево или укройтесь в машине. Животные боятся неестественных звуков. Можно использовать металлические предметы для стука, например ложку о металлическую миску. Это дает резкий, неприятный звук. А вот притворяться мертвым — не лучший вариант. Это может вас спасти, а может и нет. Так что прибегать к такому методу можно в крайних случаях, надеясь на удачу, — резюмировал Шеляков.

Ранее сообщалось, что медведь напал на россиянина на автомобильной парковке в Камчатском крае. Пострадавший спасся, запрыгнув в транспортное средство. Хищник сначала набросился на мужчину, а затем выбил окна в машине и помял задние крылья.

