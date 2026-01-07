Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году

Российский альпинист Валерий Зайцев стал первым соотечественником в 2026 году, покорившим все семь высочайших вершин мира, сообщает Readovka. Его восьмилетняя экспедиция началась в мае 2017 года с подъема на Эльбрус.

Маршрут альпиниста охватил ключевые вершины всех континентов: Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко, Денали, а в 2025 году он взошел на Эверест. Финальной точкой стала гора Винсон в Антарктиде высотой около пяти километров, покоренная в 2026 году. Таким образом, Зайцев вошел в международный клуб покорителей «7 вершин», который существует с середины XX века и насчитывает более 60 членов со всего мира.

Ранее российская альпинистка Алиса Ведерникова сделала на пике Ленина уникальную находку — она обнаружила фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет. Девушка поделилась этой историей в своих социальных сетях и нашла владелицу камеры.

Кроме того стало известно, что американский спортсмен Джим Моррисон стал первым в истории человеком, преодолевшим на лыжах северный склон Эвереста. Экстремальный спуск с высочайшей вершины мира занял у альпиниста около четырех часов после успешного восхождения.