Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:52

Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году

Российский альпинист Зайцев взошел на семь высочайших гор мира в 2026 году

Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский альпинист Валерий Зайцев стал первым соотечественником в 2026 году, покорившим все семь высочайших вершин мира, сообщает Readovka. Его восьмилетняя экспедиция началась в мае 2017 года с подъема на Эльбрус.

Маршрут альпиниста охватил ключевые вершины всех континентов: Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко, Денали, а в 2025 году он взошел на Эверест. Финальной точкой стала гора Винсон в Антарктиде высотой около пяти километров, покоренная в 2026 году. Таким образом, Зайцев вошел в международный клуб покорителей «7 вершин», который существует с середины XX века и насчитывает более 60 членов со всего мира.

Ранее российская альпинистка Алиса Ведерникова сделала на пике Ленина уникальную находку — она обнаружила фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет. Девушка поделилась этой историей в своих социальных сетях и нашла владелицу камеры.

Кроме того стало известно, что американский спортсмен Джим Моррисон стал первым в истории человеком, преодолевшим на лыжах северный склон Эвереста. Экстремальный спуск с высочайшей вершины мира занял у альпиниста около четырех часов после успешного восхождения.

Россия
альпинисты
горы
достижения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.