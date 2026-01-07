Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:20

Почему не работает WhatsApp 7 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 7 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда полностью заблокируют мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp 7 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 7 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на задержки при поступлении сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 17% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 7 января приходятся на Москву, 14% — на Сахалин и Нижегородскую область, 7% — на Санкт-Петербург, Ставрополье, Кузбасс, Краснодарский и Красноярский края, Новосибирскую, Ярославскую и Брянскую области.

Почему не работает WhatsApp 7 января

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, сообщили в ведомстве.

«WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в РКН.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Какая судьба ждет WhatsApp, заблокируют ли в РФ

На настоящий момент WhatsApp не входит в перечень заблокированных на территории России сайтов и приложений. При этом в Роскомнадзоре предупредили, что в случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены, мессенджер будет полностью заблокирован.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Что касается WhatsApp, то несколько раз блокировались его некоторые информационные чаты, явно экстремистского, террористического характера. Те теракты, которые у нас происходят, тоже координируются, насколько я знаю, через WhatsApp. Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал он.

