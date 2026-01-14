Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше

Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше

Источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский закрылся в бункере на фоне ударов по энергетической инфраструктуре страны, ВС России продолжают наступать на Харьковском направлении, в Госдуме сделали заявление о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Зеленский закрылся в бункере?

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВС РФ изменили тактику давления на энергетическую инфраструктуру Украины. Согласно его сведениям, сейчас основной задачей является изоляция отдельных регионов от энергоснабжения, что оказалось заметно эффективнее. Причем размер региона и сложность построения энергосети значения не имеют, отметил источник.

«Запас прочности украинской энергосистемы, построенной еще в советское время, постепенно исчерпывается. Случившееся недавно отключение отопления в Киеве пока выглядит самым мягким сценарием. Дальше могут начаться более тяжелые коммунальные сбои и связанные с ними проблемы», — считают военные аналитики.

По их словам, Зеленский на фоне ударов ВС РФ «закрылся в бункере и трясется от страха».

«У Зеленского истерика. Он не знает, куда деться», — подчеркнул информатор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

По словам военкоров, российская армия в ночь на 13 января нанесла массовый удар ОТРК «Искандер-М» по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что всего было применено более 20 ракет.

Один из ударов, по версии подпольщика, пришелся на Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области, которая является одним из ключевых источников электроэнергии для центральной части Украины и резервным элементом энергоснабжения Киева. Восемь ракет поразили Криворожскую тепловую электростанцию в Днепропетровской области — она служит энергетической опорой одного из крупнейших промышленных украинских районов, тесно связанного с металлургией, горнодобывающим сектором и военной логистикой. Также удар был нанесен по подстанции «Запорожская» и Харьковской ТЭЦ-5.

Кроме того, был нанесен удар беспилотниками «Герань-2» по объектам управления и логистики ВСУ в Одесской области. А в Житомирской области целью ударов стала подстанция «Лесная», которая является узловым элементом энергоснабжения военных складов, ремонтных площадок, объектов связи и управления в северо-западной части области.

В Днепропетровской области российскими средствами поражения был нанесен прицельный удар по тяговой подстанции железной дороги в Славгороде, добавил Лебедев. В результате атаки поражена тяговая подстанция, железнодорожное сообщение в районе поселка полностью остановлено.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: МО РФ

ВС России «ломают» оборону ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают расширять зону контроля вокруг Волчанска на Харьковском направлении, продвигаясь в прилегающих населенных пунктах. По данным военкоров, авиация и тяжелые огнеметные системы точечно отработали по выявленным позициям ВСУ, поэтому противник вынужденно отступает с занимаемых позиций под натиском российских штурмовиков.

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на 500 метров на четырех участках фронта, закрепились. Для удержания позиций на данном направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. В ходе зачистки были найдены документы военнослужащих этого подразделения», — отметил Telegram-канал «Северный ветер».

По словам авторов канала, в лесу юго-западнее Лимана ВС РФ при поддержке огня «Солнцепеков» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 метров.

«В Волчанских Хуторах наши штурмовики заняли и зачистили 10 домовладений, продвинувшись на 300 м. В районе Меловое — Хатнее „северяне“ зачищают лесопосадки возле Двуречанского. Ударами БПЛА „Герань-2“ уничтожены пункты дислокации резервов 3-й ОТМБр в районе Великого Бурлука. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в свою очередь подчеркнул, что ВСУ зимой могут попытаться оттянуть российскую армию под Купянск.

«Что касается ВСУ, то они будут стремиться затянуть боевые действия, как это происходит сейчас в районе Купянска, бросая туда, как в мясорубку, бригаду за бригадой. Цель этих боевых действий — оттянуть наши войска с целью создания новых линий обороны, в частности на подступах к Харькову. Таким образом противник пытается не только сдержать наше продвижение, но и измотать наши войска на данном направлении. Я думаю, что будет выбран, возможно, и Орехов, потому что в данном случае Запорожье тоже представляет ценность для Украины, во всяком случае в переговорном процессе», — заявил он.

За Долиной придут судебные приставы?

Выселение Долиной из квартиры в Москве станет логичным и справедливым итогом конфликта, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он также раскритиковал поведение артистов, считающих себя выше закона.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Долина также ставит себя выше общества, выше страны и выше законов в данном случае. Ведь она же считает, что законы в нашей стране не для нее написаны. <...> Я думаю, что, если Долина будет выселена из этой квартиры — это будет логичным и справедливым завершением истории», — отметил депутат.

По его словам, история с квартирой, проданной Полине Лурье, выходит за рамки личного конфликта и отражает проблему «невероятно завышенной самооценки» отдельных представителей шоу-бизнеса. Шолохов выразил сожаление в адрес покупателей, оказавшихся в этой ситуации, и поддержал жесткие меры, включая вскрытие двери и смену замков, как способ поставить певицу перед фактом исполнения судебного решения.

Если Долина в ближайшее время добровольно не покинет квартиру в Хамовниках, то ее принудительным выселением займутся приставы. Суд уже выдал исполнительный лист, а в базе данных Федеральной службы судебных приставов появились документы о жилье народной артистки России.

В ФССП подтвердили, что в отношении певицы действительно возбуждено исполнительное производство. Артистка должна была передать ключи от квартиры и подписать акт о передаче жилья 9 января, но не явилась на встречу. Вместо нее пришел представитель, у которого была на руках доверенность, оформленная с ошибкой.

Читайте также:

«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января

Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?

Ураган и холодрыга до -25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

«Лежать! Молчать!»: многодетную семью жестоко обыскали по ошибке

«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь