12 января 2026 в 19:04

В ФССП высказались о выселении Долиной

В ФССП подтвердили возбуждение исполнительного производства в отношении Долиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В отношении певицы Ларисы Долиной возбуждено исполнительное производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. До этого адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что им пришлось обратиться к правоохранительным органам для принудительного выселения народной артистки России из квартиры в Хамовниках.

В ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной, — подтвердили в ведомстве.

Певица должна была передать ключи от квартиры и подписать акт о передаче жилья 9 января, но она не явилась на встречу, артистка улетела отдыхать за границу. Вместо нее пришел представитель, у которого была на руках доверенность, оформленная с ошибкой.

Свириденко в разговоре с NEWS.ru обратила внимание, что Долина странно себя ведет при передаче ключей, поскольку ее представители неверно доводят до нее информацию. Она добавила, что сама артистка некомпетентна в таких вопросах и, вероятно, не знает, как правильно, по закону надо действовать в таких ситуациях.

